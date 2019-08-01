Под Минском построят «китайский поселок» 21 1.08.2019, 14:04

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Иллюстрационное фото Reuters

Площадь - сто гектаров.

На земельном участке примерно в сто гектаров возле столицы построят поселок с китайским колоритом, сообщили tut.by в Миноблисполкоме. Об этом идет речь в подписанном сегодня соглашении о стратегическом сотрудничестве между Минской областью и городом Чунцин.

В 2017 году Минская область и город Чунцин (30 млн населения) стали побратимами. А сегодня они подписали соглашения, согласно которым под Минском китайцы построят поселок с чунцинским колоритом, а в Чунцине — с белорусским.

В качестве прототипов застройки китайского поселка будут служить сельские жилища культуры баюй Чунцина и архитектурные особенности восточной Сычуани. Объект будет построен китайскими инвесторами и станет площадкой для белорусско-китайских обменов. Сейчас партнерам показывают возможные участки на выбор для размещения объекта.

По словам зампреда Миноблисполкома Николая Рогащука, речь идет о наделах примерной площадью в сто гектаров каждый в Минском и Смолевичском районах. Они расположены недалеко от «Великого камня» и аэропорта.

В свою очередь поселок с белорусским колоритом расположится на площади в сто гектаров в районе Чунцина и тоже будет создан китайскими инвесторами. На его территории будут развивать туризм, торговлю и культурные обмены. По словам китайских партнеров, белорусский поселок появится через полтора года. Поэтому они надеются на то, что задержек не будет и при реализации китайского поселка в Минской области.