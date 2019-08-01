Финляндия ужесточила получение шенгенской визы россиянами 1 1.08.2019, 14:07

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Существенные изменения коснутся туристов и других частных посетителей.

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке в соответствии с директивой Евросоюза, сообщило министерство иностранных дел страны – перевод 1 августа опубликовал РБК.

В настоящий момент россиянам для получения визы в Финляндию нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. Более детальные документы требовались лишь в исключительных случаях.

Существенные изменения коснутся туристов и других частных посетителей – у них будут запрашивать документы, подтверждающие наличие денег и планы передвижения по стране.

В частности, будет нужно предъявить копию билетов и бронь отелей. Что касается подтверждения финансовых средств, оно может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате, либо выписки из банка за три месяца. Заявитель также может предоставить свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.