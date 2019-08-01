Лидер БНП: Государство не дает никаких гарантий, что завтра человек не окажется на улице 1.08.2019, 14:15

1,022

Новый Трудовой кодекс фактически легализует принудительный труд.

Новая редакция Трудового кодекса, по сути, никаких серьезных положительных нововведений не содержит. В отличие от отрицательных, пишет лидер Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков для сайта «Белорусы и рынок».

В минувший вторник Александр Лукашенко подписал закон, который внес изменения в Трудовой кодекс. Главным новшеством стало включение в него ряда норм декретов № 5 и 29. В Белорусском независимом профсоюзе убеждены в том, что данные изменения не улучшают, а ухудшают положение наемных работников в стране.

Напомню, декрет № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», принятый еще в 1999 году, ввел в Беларуси контрактную систему. С тех пор почти все работники были переведены на краткосрочную форму найма. Принятый в 2014-м декрет № 5 предоставил работодателям возможность существенно изменять условия труда без согласия работников. Тогда эти документы анонсировались как временные правовые акты, призванные стабилизировать экономическое положение в стране. Теперь данные нормы закреплены в Трудовом кодексе. На мой взгляд, это прямой путь к современному рабству.

Основная проблема кроется в том, что человек, заключивший контракт, не может уволиться по собственному желанию, а только с согласия нанимателя. Однако получить такое согласие удается далеко не всегда. Найти замену — задача не из легких, особенно если работник — хороший специалист или если зарплата оставляет желать лучшего, а очередь из кандидатов на такую вакансию вряд ли выстроится. В результате сотрудник вынужден либо работать до окончания контракта, либо совершить дисциплинарный проступок (например, прогул), чтобы быть уволенным по статье. Стоит ли говорить о том, что подобная запись в трудовой книжке значительно снизит привлекательность работника в глазах потенциальных нанимателей? Таким образом, данная норма фактически является одной из форм принуждения к труду.

С другой стороны, краткосрочные контракты дают возможность разрывать трудовые отношения без объяснения причин: закончился контракт и все. Это также грозит негативными последствиями. Для того чтобы планировать свое будущее, заводить семью, брать кредиты на жилье, людям, прежде всего молодежи, нужны стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня государство не дает никаких гарантий, что завтра человек не окажется на улице. Все это приведет к тому, что проблема миграции еще больше усугубится.

Еще одним крайне спорным положением, перекочевавшим в Трудовой кодекс из декрета № 5, является право нанимателя частично или полностью лишать работников премий и других стимулирующих выплат на целый год. На некоторых предприятиях оклад составляет лишь мизерную долю зарплаты, а основная ее часть приходится именно на дополнительные выплаты. Как следствие, даже из-за незначительного дисциплинарного проступка работник может быть обречен на нищенское существование в течение целого года.

Сомнительны и другие нормы кодекса, преподнесенные как некие положительные нововведения. Например, отпуск на 14 дней для отцов в связи с рождением ребенка фактически не является отпуском, поскольку он должен быть оплачиваемым. Отпуск же за свой счет можно было брать и так. Это не нововведение.

То же самое касается и положения декрета, в соответствии с которым работодатель обязан предупреждать работника об изменении существенных условий труда за 30 дней до их вступления в силу, а не за неделю. Дело в том, что данная обязанность была зафиксирована и в старом Трудовом кодексе. Семь дней были прописаны в декрете № 5, однако переносить эту норму в обновленный кодекс, к счастью, не стали.

Поправок, которые действительно назрели в связи с развитием нестандартных форм занятости, таких как аутсорсинг, аутстаффинг и проч., в Трудовом кодексе нет. Сегодня такие виды занятости не регулируются законодательством. Кого считать, например, работодателем в подобных трудовых отношениях, не совсем понятно.

Таким образом, никаких серьезных положительных нововведений обновленный Трудовой кодекс не содержит. Он только ухудшает положение наемных работников и фактически легализует принудительный труд и возможность платить сотрудникам копейки.