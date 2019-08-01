Российские шаманы начали проводить обряды для прекращения лесных пожаров 8 1.08.2019, 14:25

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Фото: Красноярский лесопожарный центр

Шаманы заявили, что «вызовут дожди в ближайшие дни».

Шаманы коренных народов России проводят обряды, вызывающие дождь, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя коренных народов ХМАО, известного фольклориста Тимофея Молданова.

"Начали проводить обряды вчера [в среду], планируем вызывать дождь в ближайшие дни. К нам подключились шаманы многих народов, откликнулись ненцы, долганы, мари, коми, якуты", — цитирует Молданова "Интерфакс".

Ранее Молданов на своей странице в соцсети призвал шаманов коренных народов провести обряды для защиты лесов, горящих в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

"В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений. Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!" — обратился он к шаманам.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.