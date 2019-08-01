Что боснийские сайты пишут о БАТЭ в преддверии матча ЛЕ 1.08.2019, 14:41

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Команду из Борисова, которая сыграет против «Сараево», называют «мини-сборной Беларуси».

Боснийский портал klix.ba подготовил краткую справку о борисовском БАТЭ, который сыграет с "Сараево" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, пишет "Прессбол".

Издание отметило, что в борисовской команде выступают многие игроки сборной Беларуси, в том числе легендарный Александр Глеб, который на самом деле БАТЭ покинул.

БАТЭ многие называют "мини-сборной Беларуси", поскольку этот клуб поставляет большое количество игроков в национальную команду.

Прямо сейчас в Борисове играют десять "сборников". Помимо опытных Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, которые являются лидерами БАТЭ и национальной команды, здесь выступают вратари Денис Щербицкий и Антон Чичкан, защитник Захар Волков, полузащитники Алексей Риос, Дмитрий Бага и легендарный Александр Глеб, форварды Максим Скавыш и Антон Сарока.