Что боснийские сайты пишут о БАТЭ в преддверии матча ЛЕ
- 1.08.2019, 14:41
- 1,074
Команду из Борисова, которая сыграет против «Сараево», называют «мини-сборной Беларуси».
Боснийский портал klix.ba подготовил краткую справку о борисовском БАТЭ, который сыграет с "Сараево" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, пишет "Прессбол".
Издание отметило, что в борисовской команде выступают многие игроки сборной Беларуси, в том числе легендарный Александр Глеб, который на самом деле БАТЭ покинул.
БАТЭ многие называют "мини-сборной Беларуси", поскольку этот клуб поставляет большое количество игроков в национальную команду.
Прямо сейчас в Борисове играют десять "сборников". Помимо опытных Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, которые являются лидерами БАТЭ и национальной команды, здесь выступают вратари Денис Щербицкий и Антон Чичкан, защитник Захар Волков, полузащитники Алексей Риос, Дмитрий Бага и легендарный Александр Глеб, форварды Максим Скавыш и Антон Сарока.