Под Могилевом археологи раскопали поселение 7 - 8 веков 1 1.08.2019, 14:48

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Иллюстрационное фото

Вот уже три недели студенты-историки ищут следы тех, кто жил здесь много веков назад.

Студенты Могилевского госуниверситета имени А. Кулешова проводят раскопки в деревни Дашковка Могилевского района. Они исследуют древнее поселение 7-8 веков, пишет mogilev.online. Среди находок, рыболовный крючок, предположительно 3-5 века, и керамика.

Археологическая практика для будущих историков — это маленькое путешествие и время интересных открытий. Вот уже три недели студенты-историки ищут следы тех, кто жил здесь много веков назад. Трудовые будни молодых археологов начинаются с подъема в семь утра. Затем завтрак. В 8.00 они полностью готовы к кропотливому труду в раскопе.

За продовольствием ребята каждый день ездят на ближайшую заправочную станцию. В день только воды уходит около 100 литров. Как известно на природе повышается аппетит. И это хорошо знают те, кто готовят на всю группу завтрак, обед и ужин.

Шаг за шагом, лопата за лопатой, и вот видны следы древнего поселения. Археологи установили, что люди здесь жили во времена железного века. Поселение не раз подвергалось нападениям врагов и горело. Все найденные элементы древнего быта внимательно изучат и отправят в музей университета.

За все время практики студенты получили опыт самостоятельной жизни в непривычных условиях, и, конечно же, приобрели навыки археолога. До следующей практики еще год, а у историков, уже есть задумка поискать следы минувших веков в другой пригородной деревне.