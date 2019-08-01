Журналисты узнали о схеме «крышевания» ФСБ российских банков 1.08.2019, 14:56

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В рамках преступной схемы службу экономической безопасности банков возглавляли сотрудники спецслужб в отставке.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на протяжении многих лет "крышевали" российские банки, следует из расследования, проведенного изданиями "Проект" и The Bell, пишет "Немецкая волна".

Согласно его итогам, опубликованным 31 июля, в преступной схеме было задействовано управление "К" - одно из подразделений Службы экономической безопасности ФСБ, курирующее банки, пенсионные фонды и страховые компании.

Как рассказал журналистам близкий к ФСБ источник, двумя главными методами сотрудничества с банками, занимавшимися незаконным выводом наличных, были взимание 0,1-0,2% от суммы нелегальных операций, а также фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Для получения процента в банк отправлялся "подкрышник" - офицер ФСБ или КГБ в отставке, которого чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, чтобы он контролировал все денежные потоки.

Заниматься "обналом" помогали региональные подразделения ФСБ, а перевозкой наличных занимались сотрудники спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел", рассказал собеседник журналистов.

Арест полковника ФСБ Кирилла Черкалина

Журналисты приводят конкретный пример. Так, в 2014 году глава управления "К", полковник Кирилл Черкалин предложил совладельцу финансовой группы "Лайф" Александру Железняку назначить вице-президентом опорного для группы "Пробизнесбанка" офицера ФСБ в отставке с окладом в 120 тысяч долларов в год. При этом крупная доля в группе "Лайф" должна была перейти коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.

Железняк не согласился на эти условия. Против акционеров и менеджеров группы "Лайф" были возбуждены уголовные дела, у их банков отозвали лицензии. В апреле 2019 года Черкалина арестовали по обвинению в получении взятки и мошенничестве. При обыске у полковника обнаружили рекордную сумму для подозреваемых в коррупции российских госслужащих - 12 млрд рублей наличными и в виде драгоценностей.