Белорусские чиновники чувствуют себя временщиками
- 1.08.2019, 15:02
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Несколько слов о ситуации на Гомсельмаше и не только.
В свежем выпуске программы «На Примусе» председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин затронул ситуацию на «Гомсельмаше», пишет «Салiдарнасць».
— Наверное, большинство из них чувствуют себя временщиками. То есть, три-пять лет он пересидит. Негатива много. Тот, кто приносит неприятную новость, он всегда не в чести у государя — таковы уж исторические традиции в мире. Во-вторых, многие наверняка и не знают. Плохо контролируют ситуацию.
По мнению Владимира Карягина, необходимо менять систему управления крупными государственными предприятиями:
— Нет системы корпоративного управления, эти предприятия плохо управляются. Поэтому нанятые государственные менеджеры оказываются вне зоны реального контроля и управления ими.