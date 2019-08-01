Протестующие в Гонконге придумали, как помешать системам распознавания лица 2 1.08.2019, 15:11

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Фото: Vernon Yuen / NurPhoto / Getty Images

Кибервойна против китайского искусственного интеллекта.

В Гонконге демонстранты применили против полиции лазеры, чтобы уйти от идентификации своих лиц камерами. Об этом в Twitter сообщила журналистка Алессандра Бокки, пишет theБабель.

Она опубликовала видео из эпицентра столкновений. «Протестующие в Гонконге перешли на новый уровень. Они используют лазеры, чтобы избежать камер распознавания лиц. Кибервойна против китайского искусственного интеллекта», — написала она.

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go — Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019

Что случилось?

Протесты в Гонконге начались в середине июня. Местные жители выступали против закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. В самой крупной акции протеста участвовали почти два миллиона человек. Критики законопроекта считали, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

Во время одной из акций люди прорвались в здание парламента. Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг, после чего власть отозвала законопроект и извинилась перед людьми. Некоторые из активистов были задержаны.