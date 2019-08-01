закрыть
1 августа 2019, четверг, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как за 10 лет Беларусь и Узбекистан к заветному миллиарду не дошли

  • Илья Горин, «Салідарнасць»
  • 1.08.2019, 15:21

Товарооборот в цифрах, или что для Лукашенко значит «перевернуть отношения».

Сейчас: 160 млн долларов

— Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений, — сказал Лукашенко Шавкату Мирзиееву, прибывшему в Минск.

В то же время он подчеркнул, что товарооборот между странами (почти 160 млн долларов за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Три года назад: 65 млн

— Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время — год, два, три — мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике, — заявил в 2016-м Лукашенко Мирзиееву в Самарканде.

Тогда товарооборот между странами составлял 65 млн по итогам 2015 года.

Планы 10-летней давности: 1 млрд

— Беларусь и Узбекистан должны достичь товарооборота в 1 млрд. долларов, — заявлял в июне 2008-го тогдашний заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

Илья Горин, «Салідарнасць»


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич