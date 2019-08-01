Как за 10 лет Беларусь и Узбекистан к заветному миллиарду не дошли Илья Горин, «Салідарнасць»

1.08.2019, 15:21

Товарооборот в цифрах, или что для Лукашенко значит «перевернуть отношения».

Сейчас: 160 млн долларов

— Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас, как приветствуем здесь в Беларуси. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще переворачивать особо нечего было, надо было просто заново их создавать. И за два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие двадцать пять лет наших отношений, — сказал Лукашенко Шавкату Мирзиееву, прибывшему в Минск.

В то же время он подчеркнул, что товарооборот между странами (почти 160 млн долларов за 2018 год) не соответствует имеющемуся потенциалу. Беларусь и Узбекистан, уверен он, обладают гораздо большими возможностями, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Три года назад: 65 млн

— Мы немножко отстали в отношениях, в экономике. Уверен, что в ближайшее время — год, два, три — мы обязательно уйдем от этого смешного товарооборота. У нас есть огромный потенциал. Мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нашей экономике, — заявил в 2016-м Лукашенко Мирзиееву в Самарканде.

Тогда товарооборот между странами составлял 65 млн по итогам 2015 года.

Планы 10-летней давности: 1 млрд

— Беларусь и Узбекистан должны достичь товарооборота в 1 млрд. долларов, — заявлял в июне 2008-го тогдашний заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

Илья Горин, «Салідарнасць»