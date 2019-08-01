Участники акций в Москве: Как после такого не выйти на протест 2 1.08.2019, 15:31

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Выйдут ли россияне на протестную акцию вновь?

В столице России Москве уже третью неделю продолжаются массовые протесты из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму независимым кандидатам. После того, как лидера Либертарианской партии Михаила Светова задержали на выходе из мэрии Москвы, куда он пришел на переговоры о возможном месте проведения митинга 3 августа и осудили на 30 суток ареста, стало понятно, что эта акция будет, по мнению столичных властей, «несогласованной». А значит, риск задержаний, штрафов и арестов мирных людей вновь будет высоким.

За повторное нарушение статьи административного кодекса РФ 20.2 штраф сильно увеличивается, вплоть до 300 тысяч российских рублей, и возможный административный арест вырастает до 30 суток. Участники протестной акции 27-го июля и просто прохожие, которых задержали в тот день, рассказали «МБХ медиа», выйдут ли они на протестную акцию вновь. Большинство из них попросили не называть их фамилий, поскольку они опасаются возможного привлечения к уголовному делу о массовых беспорядках или больших штрафов за повторные административные правонарушения.

Дмитрий, оштрафованный на 15 тысяч рублей

Я был две недели назад на проспекте Сахарова, был на акции 27-го июля, а до этого, после Болотной, несколько лет не ходил. С годами вера в то, что что-то может измениться таким образом, только исчезала. Сейчас я понял, что даже если я не верю, но есть хоть какой-то небольшой шанс, нужно продолжать выходить и что-то делать.

Третьего августа я собираюсь пойти на акцию. Возможность повторной административки и увеличение штрафа меня, конечно, смущают и пугают, но, насколько я понимаю, поскольку я сейчас буду подавать апелляцию на решение суда по 27-му, третьего числа эта административка еще не будет учитываться.

Мне кажется, со стороны организаторов неправильно было не соглашаться на митинг на проспекте Сахарова. По-моему, если уж власти дают возможность провести митинг, надо его провести, и с каждым разом на них будет все больше людей. К сожалению, думаю, что организаторам тоже выгодно, чтобы акция была несогласованной, было больше арестов, задержаний, общественного резонанса и так далее. Тем не менее, на акцию я приду.

Анастасия, оштрафованная на 10 тысяч рублей

Третьего числа я даже из дома не собираюсь никуда выходить. Первая причина — банальная физическая усталость после задержания. Я до сих пор плохо сплю и не очень хорошо ем. Лежу, набираюсь сил и не особо хочу выходить в город. Ни я, ни моя мама не готовы ко второму задержанию за неделю, она просила меня никуда не выходить. Само собой, ни штраф, ни арест я не потяну, да и, честно говоря, тянуть бы не хотелось.

Меня задержали на Цветном бульваре, когда я сидела на лавочке с другом. Почти всех, кто сидел в моем автозаке, задержали за то, что они в буквальном смысле слова проходили мимо. Третьего числа задержать, видимо, могут не только на Бульварном кольце, но и в любой точке в центре города, поэтому я буду сидеть дома и следить за трансляцией происходящего. Надеюсь, до этого не дойдет, но тем, у кого будут какие-то неприятность третьего августа, я бы хотела потом как-то помочь.

Студент, оштрафованный на 10 тысяч рублей

Я пока что не решил окончательно. С одной стороны, как после такого не пойти. Но останавливает много всего. Шанса влететь на повторное (ч. 8 статьи 20.2 КоАП) пока что не будет, потому что протокол по части 6.1 еще в силу не вступит. Если возьмут, то, скорее всего, снова дадут 6.1, но судить будут жестче: увеличат штраф или сутки дадут. То есть повторить сценарий 27-го не страшно, но никто уже не даст его повторить.

С другой стороны, уже есть уголовка, и она, конечно, останавливает. Там урну повалили, здесь мента за рукав потянули, вот уже массовые беспорядки, а ты — участник. Двадцать омоновцев ходили с камерами вдоль испуганных лиц в оцеплении на Кузнецком, снимали каждого, сняли и меня. Это к эшникам уйдет, наверное.

Участник протеста, который провел двое суток в ОВД, но дата его суда пока не назначена

Я предполагаю, что 3-го числа силовики будут действовать крайне агрессивно. То, что мы видели 27 июля, было, действительно, жестким сценарием, но далеко не пределом. Теперь же границы, как кажется, «космонавтам» открыты полностью. Ответственность каждого из протестующих возрастает многократно, и приходится учитывать все факторы (разные у каждого из участников протеста).

К тому же для тех, кого задержали в субботу, велика вероятность уголовного дела или второго административного. Так что на саму акцию я не пойду. Но в стороне после всего находиться не хочу и, в случае получения просто штрафа, буду помогать «ОВД-инфо», либо передачами в отделы полиции.