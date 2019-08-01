В Польше вступил в силу закон, отменяющий подоходный налог для лиц моложе 26 лет 2 1.08.2019, 15:46

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Налоги смогут не платить более 2 миллионов человек, занятых по трудовому договору или договору о найме.

Вступил в силу закон, отменяющий подоходный налог для лиц моложе 26 лет. Налоги смогут не платить более 2 млн человек, занятых по трудовому договору или договору о найме, передает «Радио Польша».

Речь идет о работниках, чей доход находится в пределах первого налогового порога.

Пресс-секретарь Министерства финансов Польши Павел Юрек пояснил, что для того, чтобы немедленно воспользоваться налоговыми льготами, работник должен предоставить работодателю письменное заявление.

«Молодые люди должны будут написать на имя своего работодателя заявления, в которых нужно будет отметить, что их возраст позволяет им получать зарплаты без вычета налога», - отметил Павел Юрек.

Пресс-секретарь Министерства финансов добавил, что единого шаблона такого заявления нет, но предложения по его составлению можно найти на сайте министерства.