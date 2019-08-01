Житель Тюмени пытался проехать из Бреста в ЕС под вагоном грузового поезда 3 1.08.2019, 15:55

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Россиянин хотел пробраться в Евросоюз в поиске лучшей жизни.

30 июля в пункте пропуска «Буг» пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде, сообщает tut.by.

Нарушителя нашли под вагоном грузового состава сообщением Брест — Малашевичи.

С собой у жителя Тюмени были только паспорт и сменные вещи. Пограничникам он признался, что хотел незаконно пробраться в Евросоюз в поиске лучших условий жизни.

На него составили административный материал за незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска. Ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.