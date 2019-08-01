закрыть
1 августа 2019, четверг, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

У cемьи российской чиновницы, курирующей выборы, нашли недвижимость на $100 миллионов

1
  • 1.08.2019, 16:05
  • 1,452
Наталья Сергунина
Фото: ТАСС

Фонд Навального нашел у чиновницы недвижимость в Москве и Вене.

В России Фонд борьбы с коррупцией 1 августа выпустил расследование об имуществе, которое принадлежит родственникам и близким первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. На сайте мэрии она названа ответственной за все избирательные кампании, которые идут в столице, а официально Сергунина – руководитель аппарата мэра Сергея Собянина и его полномочный представитель в Московской городской думе. С 2011 по 2018 год была министром и заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, сообщает "Настоящее время".

По данным ФБК, младшая сестра Сергуниной дизайнер интерьеров Ирина Сафаниева и ее муж, Лазарь Сафаниев, также имеющий паспорт на имя Аарон-Элиэзер Аронов, владеют несколькими офшорными фирмами на Британских Виргинских островах, Кипре и в других юрисдикциях. На эти фирмы при посредничестве зарегистрированных в России компаний "Дита-Плаза", "Меркурий" и "Альфа-Капитал" ими были куплены у правительства Москвы на аукционах:

- пять исторических особняков в центре Москвы, в том числе в Серебренническом переулке и на Петровском бульваре, где в итоге были открыты гостиницы Custos (данные о продаже были размещены в журналах "Московские торги"),

- 40% акций кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в Москве (за них было уплачено полмиллиарда рублей),

- бизнес-центр "Бронная Плаза" на Садовом кольце в Москве.

Расследователи оценивают общую площадь этой недвижимости в 14 тысяч квадратных метров и подчеркивают, что большинство исторических зданий было куплено по цене в 60 тысяч рублей за квадратный метр. Это очень дешево для центра Москвы: соседние здания продаются по цене

Помимо перечисленных зданий иностранные структуры Сафаниева через своих российских "дочек" получили в аренду два павильона на бывшей ВДНХ: "Шелкопрядство" и "Главкондитер". В них были открыты рестораны "Оттепель" и "Московское небо", которые сестра Сергуниной указывает в своем дизайнерском портфолио в качестве реализованных проектов. Юрлица, на которые оформлены рестораны, неразрывно связаны с теми же фирмами, которые выигрывали аукционы мэрии, – "Меркурий" и "Дита Плаза", подчеркивают в ФБК.

Также офшорам Сафаниева принадлежат:

- дом в Вене за 2 млн евро,

- интерактивное детское шоу "Алиса в Стране Чудес" в одном из торговых центров Вены,

- ресторан Happy Rabbit в торговом центре в Вене.

Сестра Сергуниной также владеет помещением в жилом комплексе "Легенды Цветного" стоимостью 470 млн рублей и квартирой в жилом комплексе "Нескучный сад" стоимостью 68 млн рублей, утверждают авторы расследования. Отцу чиновницы, пенсионеру, принадлежит квартира площадью в 350 квадратных метров за 215 млн рублей в башне "Город Столиц" в Москва-Сити, а матери – пентхаус за 180 млн рублей, сообщает ФБК. Помимо этого родственники Сергуниной владеют автопарком, состоящим исключительно из автомобилей "Мерседес".

В официальной декларации самой Сергуниной при этом сказано лишь, что ей принадлежит доля в 74-метровой квартире на юго-западе Москвы и земельный участок площадью 2100 квадратных метров. Другого имущества чиновница не указывает.


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич