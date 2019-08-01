У cемьи российской чиновницы, курирующей выборы, нашли недвижимость на $100 миллионов 1 1.08.2019, 16:05

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Наталья Сергунина

Фото: ТАСС

Фонд Навального нашел у чиновницы недвижимость в Москве и Вене.

В России Фонд борьбы с коррупцией 1 августа выпустил расследование об имуществе, которое принадлежит родственникам и близким первого заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. На сайте мэрии она названа ответственной за все избирательные кампании, которые идут в столице, а официально Сергунина – руководитель аппарата мэра Сергея Собянина и его полномочный представитель в Московской городской думе. С 2011 по 2018 год была министром и заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, сообщает "Настоящее время".

По данным ФБК, младшая сестра Сергуниной дизайнер интерьеров Ирина Сафаниева и ее муж, Лазарь Сафаниев, также имеющий паспорт на имя Аарон-Элиэзер Аронов, владеют несколькими офшорными фирмами на Британских Виргинских островах, Кипре и в других юрисдикциях. На эти фирмы при посредничестве зарегистрированных в России компаний "Дита-Плаза", "Меркурий" и "Альфа-Капитал" ими были куплены у правительства Москвы на аукционах:

- пять исторических особняков в центре Москвы, в том числе в Серебренническом переулке и на Петровском бульваре, где в итоге были открыты гостиницы Custos (данные о продаже были размещены в журналах "Московские торги"),

- 40% акций кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в Москве (за них было уплачено полмиллиарда рублей),

- бизнес-центр "Бронная Плаза" на Садовом кольце в Москве.

Расследователи оценивают общую площадь этой недвижимости в 14 тысяч квадратных метров и подчеркивают, что большинство исторических зданий было куплено по цене в 60 тысяч рублей за квадратный метр. Это очень дешево для центра Москвы: соседние здания продаются по цене

Помимо перечисленных зданий иностранные структуры Сафаниева через своих российских "дочек" получили в аренду два павильона на бывшей ВДНХ: "Шелкопрядство" и "Главкондитер". В них были открыты рестораны "Оттепель" и "Московское небо", которые сестра Сергуниной указывает в своем дизайнерском портфолио в качестве реализованных проектов. Юрлица, на которые оформлены рестораны, неразрывно связаны с теми же фирмами, которые выигрывали аукционы мэрии, – "Меркурий" и "Дита Плаза", подчеркивают в ФБК.

Также офшорам Сафаниева принадлежат:

- дом в Вене за 2 млн евро,

- интерактивное детское шоу "Алиса в Стране Чудес" в одном из торговых центров Вены,

- ресторан Happy Rabbit в торговом центре в Вене.

Сестра Сергуниной также владеет помещением в жилом комплексе "Легенды Цветного" стоимостью 470 млн рублей и квартирой в жилом комплексе "Нескучный сад" стоимостью 68 млн рублей, утверждают авторы расследования. Отцу чиновницы, пенсионеру, принадлежит квартира площадью в 350 квадратных метров за 215 млн рублей в башне "Город Столиц" в Москва-Сити, а матери – пентхаус за 180 млн рублей, сообщает ФБК. Помимо этого родственники Сергуниной владеют автопарком, состоящим исключительно из автомобилей "Мерседес".

В официальной декларации самой Сергуниной при этом сказано лишь, что ей принадлежит доля в 74-метровой квартире на юго-западе Москвы и земельный участок площадью 2100 квадратных метров. Другого имущества чиновница не указывает.