Российская промышленность столкнулась с рекордным за год падением спроса 1 1.08.2019, 16:22

К отсутствию платежеспособных покупателей внутри страны добавились проблемы на экспортных рынках.

Деловая активность в производственном секторе российской экономики продолжает сокращаться, пишет finanz.ru.

В июле промышленный индекс PMI, который рассчитывается IHS Markit и учитывает объемы производства, спрос на продукцию и рабочую силу, третий месяц подряд остался ниже критической черты в 50 пунктов, отделяющий рост от рецессии.

Хотя сводное значение индикатора выросло - 48,6 до 49,3 пункта, - лишь один из компонентов показал рост: после четырех подряд месяцев сокращений, российские промпредприятия нарастили штат.

Объемы производства сократились второй месяц подряд на фоне сжатия покупательной способности клиентов внутри страны и сокращения заказов на экспортных рынках.

Падение спроса, которое в ходе исследования отметили топ-менеджеры российских заводов и фабрик вне сектора ОПК, стало рекордным с июля прошлого года, отмечает Markit в релизе.

Спрос на продукцию экспортеров, которая на три четверти формируется простейшим минеральным сырьем - углеводородами и металлами, - упал с максимальной за пять месяцев скоростью.

В этих условиях компании были вынуждены предоставлять скидки - это помогло обуздать инфляцию на уровне производителей, которая стала минимальной с февраля 2017 года.

Данные Markit, которые рассчитываются по единой методологии для десятков стран мира, продолжают радикально расходится с цифрами Росстата. Так, в июне индекс деловой активности был на годовом минимуме, что не помешало официальной статистике зафиксировать скачок промышленного производства на 3,3% при росте обрабатывающего сектора на 3,4%.

По всей видимости, этот рост держится почти исключительно за счет танков и ракет: если рассмотреть только первичные данные Росстата по отдельным товарам, куда не включена «оборонка», то промышленность вообще не растет: ее июньский результат - это незначительный минус, говорит замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Несмотря на планы правительства ускорить рост национальными проектами за 25 триллионов рублей, настроения бизнеса продолжают ухудшаться во всех секторах.

По данным Markit, на июнь лишь 15% предпринимателей заявили, что ждут роста деловой активности в своей отрасли. По сравнению в февралем доля оптимистов сократилась на 10 процентных пунктов и стала минимальной с зимы 2016 года - пика «нефтяного шока», когда цена Brent падала ниже 30 долларов, рубль находился на исторических минимумах (85,99 за доллар), а экономика лежала в рецессии.

Хотя с тех пор, по данным Росстата, ВВП растет 12 кварталов подряд, бизнес не готов инвестировать. Так, число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это также минимум с февраля 2016 года, который почти вдвое ниже среднемирового показателя в 16%.