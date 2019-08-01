Леонид Заико: Белорусам врут все, начиная с диктора на ТВ 3 1.08.2019, 16:56

3,123

Леонид Заико

Наши люди еще по-настоящему не жили.

В программе "На Примусе" экономист Леонид Заико рассуждает о том, почему белорусы боятся признаться в совей бедности. Поводом для размышлений стала информация Белстата по итогам исследования домашних хозяйств в 2018-м: около 70% опрошенных назвали свое материальное положение хорошим. При этом в самой бедной области страны — Могилевской — довольны своим материальным положением 73,4%, пишет "Салiдарнасць".

— У белорусов такая проблема: всего лишь 5% из них бывают в дальнем зарубежье. Они просто незнакомы с тем, что происходит в других странах, — поделился мнением эксперт.

Леонид Заико напомнил о печально известной уголовной статье времен СССР об антисоветской агитации и пропаганде:

— Если вы говорили, что в Советском Союзе жить плохо, вас за это могли посадить в тюрьму. Население до сих пор живет по этой статье. Оно боится себе признаться, что живет плохо. И второй момент. Когда врут все, начиная с диктора на ТВ и заканчивая его начальником, люди становятся зомбированными, они начинают верить, что живут хорошо.

Эксперт приводит пример, когда его слова о жизни в Европе простыми гражданами воспринимаются, как рассказы о другой планете:

— Наши люди, не хочу говорить, что они совки или ватники, они просто еще не жили. Они еще находятся в эмбриональном социальном положении.