Астрономы открыли ближайшую к Солнцу потенциально обитаемую суперземлю 1 1.08.2019, 17:11

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Планета находится на расстоянии 30 световых лет от Земли.

Астрономы из Корнеллского университета с помощью телескопа TESS открыли планету GJ 357 d. Эта суперземля может быть пригодной для жизни и располагается на расстоянии всего 30 световых лет от Солнца, поэтому доступна для наблюдений, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

Система GJ 357 находится в созвездии Гидры. В ее центре располагается звезда М-класса, масса которой в три раза меньше, чем у Солнца. Вокруг светила вращаются минимум три планеты, одна из которых находится в зоне обитаемости.

То, что яркость GJ 357 снижается каждые 3,9 суток, TESS определил еще в феврале. Тогда ученые обнаружили первую планету, GJ 357 b, она примерно на 22% больше Земли. В дальнейшем исследователи изучили архивные данные и получили дополнительные сведения о системе.

В результате оказалось, что вторая планета минимум в 3,4 раза тяжелее Земли, а ее температура выше 120 градусов Цельсия. Внешняя же планета, GJ 357 d, совершает оборот вокруг звезды за 56 суток. Она примерно в пять раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, однако GJ 357 тусклее, так что планета остается в пределах ее возможной "зоны обитаемости".

TESS в течение своей двухлетней миссии должен помочь ученым найти новые планеты, пригодные к жизни. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тысяч звезд на расстоянии до 300 световых лет. Спутник будет искать на ярком фоне звезд крошечные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить несколько тысяч планет, которыми в дальнейшем будут более углубленно заниматься другие телескопы.