От биатлона до коров: cемь показных разносов, которые устроил Лукашенко 9 1.08.2019, 17:23

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В этом году их было много.

Udf.by составил список тех, в чью сторону полетели презрительные слова Александра Лукашенко.

«Такого позора еще не было»

Выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе так расстроило Лукашенко, что он призвал вернуться в спорт олимпийских чемпионов Дарью Домрачеву и Надежду Скардино:

«Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет... Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было».

«Если министр этого не понял, значит, он не министр»

Министерству образования и лично его руководителю Игорю Карпенко в текущем году досталось от Лукашенко несколько раз. Во-первых, за вузовские и школьные программы, которые, по его мнению, «надо реанимировать и привести в нормальный вид».

«У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр», – бросил в сторону Карпенко руководитель страны.

Во-вторых, министерству досталось за то, как в школах преподают математику и биологию («слушайте, полкурса — черви!»).

В-третьих, за трагедию в Столбцах. За «бардак» в школах Лукашенко потребовал «на всю катушку спросить» с министра образования – Карпенко отделался выговором.

В-четвертых, за предложенные Минобразования меры по безопасности в школах – в частности, за введение «начальников по безопасности» («Не надо пожар тушить бензином»).

«Вы че, больные?»

Главный на данный момент разнос в текущем году Лукашенко устроил при посещении фермы «Слижи» в Шкловском районе. Среди высказываний Лукашенко были такие:

«Вы че, больные? Это же Освенцим!», «Всех под нож. Всех до единого».

Самыми высокопоставленными чиновниками, на которых при этом сорвался руководитель страны, стали министр сельского хозяйства Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый.

После увольнения ходили они опозоренными недолго: Заяц стал губернатором, а Русый – помощником Лукашенко.

«Мозгов у вас нет»

Вскоре после разноса в Шкловском районе Лукашенко сорвался при посещении Барановичского. И вновь не сказать, что причина была очень серьезной. Диктатор пришел в бешенство из-за того, что стрельбище «Минской лыжни» было отвезено в Раубичи, а не на лыжероллерную трассу в агрогородок Мир.

«Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда Лису (руководителю Брестского облисполкома). А они в Раубичи завезли! Зачем оно в Раубичах, объясни мне?», – возмутился Лукашенко.

Некоторые СМИ написали, что при этом Лукашенко обращался к министру спорта Сергею Ковальчуку. Но при просмотре телесюжетов можно было сделать другой вывод: возможно, Лукашенко сорвался на замминистре Вячеславе Дурнове.

Точно известно, что этот чиновник попал под огонь критики руководителя Беларуси на прошлой неделе. В Ветковском районе Лукашенко поинтересовался у Дурнова: «И что ты на чемпионате мира по водным видам привезешь в этом году? Мне кажется, ты жестко стремишься даже не к нулю, а к минусу».

«Если еще один год они во главе с Шуневичем опозорятся…»

Еще одной спортивной командой, который сильно досталось от руководителя Беларуси, стало хоккейное «Динамо», которое очень неудачно завершило сезон в КХЛ.

«Я против бешеных зарплат в спорте, как в «Динамо Минск». До 15 млн в год имеют — и что показали? Может, ещё один год они во главе с Шуневичем опозорятся, а далее — не нужна нам эта КХЛ и такая команда», — пригрозил Лукашенко.

Игорь Шуневич был руководителем наблюдательного совета «Динамо». Летом он ушел в отставку с поста министра внутренних дел после многочисленных нареканий Лукашенко в сторону МВД.

«К лесу отношение – отвратительное»

В мае Лукашенко раскритиковал министерство лесного хозяйства.

«Нужно собраться и определиться с Минлесхозом, как мы будем жить дальше? К лесу отношение – отвратительное, а ведь это подарок природы. Я часто бываю в лесу (пролетая сверху, тоже вижу, что делается), смотрю, как работают наши лесники: ни посадок, ни вовремя спиленного спелого леса для переработки, ни дорог… Вообще, порядка мало», – заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил новому вице-премьеру Владимиру Дворнику и руководителю КГК Леониду Анфимову «разобраться». Напомним, что всего за год до этого с поста министра лесного хозяйства был уволен Михаил Амельянович – за неприятия мер по борьбе с коррупцией.

«Их надо или разгонять, или приводить в чувство»

Летом Лукашенко в который раз в своей карьере обрушился на Белгидромет.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — возмутился Лукашенко.

Пока отставок среди кураторов отрасли не последовало, но с другой стороны с момента заявления руководителя страны прошло еще не так много времени.