закрыть
1 августа 2019, четверг, 18:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

От биатлона до коров: cемь показных разносов, которые устроил Лукашенко

9
  • 1.08.2019, 17:23
  • 1,672

В этом году их было много.

Udf.by составил список тех, в чью сторону полетели презрительные слова Александра Лукашенко.

«Такого позора еще не было»

Выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе так расстроило Лукашенко, что он призвал вернуться в спорт олимпийских чемпионов Дарью Домрачеву и Надежду Скардино:

«Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет... Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было».

«Если министр этого не понял, значит, он не министр»

Министерству образования и лично его руководителю Игорю Карпенко в текущем году досталось от Лукашенко несколько раз. Во-первых, за вузовские и школьные программы, которые, по его мнению, «надо реанимировать и привести в нормальный вид».

«У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр», – бросил в сторону Карпенко руководитель страны.

Во-вторых, министерству досталось за то, как в школах преподают математику и биологию («слушайте, полкурса — черви!»).

В-третьих, за трагедию в Столбцах. За «бардак» в школах Лукашенко потребовал «на всю катушку спросить» с министра образования – Карпенко отделался выговором.

В-четвертых, за предложенные Минобразования меры по безопасности в школах – в частности, за введение «начальников по безопасности» («Не надо пожар тушить бензином»).

«Вы че, больные?»

Главный на данный момент разнос в текущем году Лукашенко устроил при посещении фермы «Слижи» в Шкловском районе. Среди высказываний Лукашенко были такие:

«Вы че, больные? Это же Освенцим!», «Всех под нож. Всех до единого».

Самыми высокопоставленными чиновниками, на которых при этом сорвался руководитель страны, стали министр сельского хозяйства Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый.

После увольнения ходили они опозоренными недолго: Заяц стал губернатором, а Русый – помощником Лукашенко.

«Мозгов у вас нет»

Вскоре после разноса в Шкловском районе Лукашенко сорвался при посещении Барановичского. И вновь не сказать, что причина была очень серьезной. Диктатор пришел в бешенство из-за того, что стрельбище «Минской лыжни» было отвезено в Раубичи, а не на лыжероллерную трассу в агрогородок Мир.

«Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда Лису (руководителю Брестского облисполкома). А они в Раубичи завезли! Зачем оно в Раубичах, объясни мне?», – возмутился Лукашенко.

Некоторые СМИ написали, что при этом Лукашенко обращался к министру спорта Сергею Ковальчуку. Но при просмотре телесюжетов можно было сделать другой вывод: возможно, Лукашенко сорвался на замминистре Вячеславе Дурнове.

Точно известно, что этот чиновник попал под огонь критики руководителя Беларуси на прошлой неделе. В Ветковском районе Лукашенко поинтересовался у Дурнова: «И что ты на чемпионате мира по водным видам привезешь в этом году? Мне кажется, ты жестко стремишься даже не к нулю, а к минусу».

«Если еще один год они во главе с Шуневичем опозорятся…»

Еще одной спортивной командой, который сильно досталось от руководителя Беларуси, стало хоккейное «Динамо», которое очень неудачно завершило сезон в КХЛ.

«Я против бешеных зарплат в спорте, как в «Динамо Минск». До 15 млн в год имеют — и что показали? Может, ещё один год они во главе с Шуневичем опозорятся, а далее — не нужна нам эта КХЛ и такая команда», — пригрозил Лукашенко.

Игорь Шуневич был руководителем наблюдательного совета «Динамо». Летом он ушел в отставку с поста министра внутренних дел после многочисленных нареканий Лукашенко в сторону МВД.

«К лесу отношение – отвратительное»

В мае Лукашенко раскритиковал министерство лесного хозяйства.

«Нужно собраться и определиться с Минлесхозом, как мы будем жить дальше? К лесу отношение – отвратительное, а ведь это подарок природы. Я часто бываю в лесу (пролетая сверху, тоже вижу, что делается), смотрю, как работают наши лесники: ни посадок, ни вовремя спиленного спелого леса для переработки, ни дорог… Вообще, порядка мало», – заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил новому вице-премьеру Владимиру Дворнику и руководителю КГК Леониду Анфимову «разобраться». Напомним, что всего за год до этого с поста министра лесного хозяйства был уволен Михаил Амельянович – за неприятия мер по борьбе с коррупцией.

«Их надо или разгонять, или приводить в чувство»

Летом Лукашенко в который раз в своей карьере обрушился на Белгидромет.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае в какой-то день на 50−70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — возмутился Лукашенко.

Пока отставок среди кураторов отрасли не последовало, но с другой стороны с момента заявления руководителя страны прошло еще не так много времени.


популярное за неделю

Мнение

Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович
Дикая страна Путина
Дикая страна Путина Юрий Бутусов
Руководящее кресло в режиме зависания
Руководящее кресло в режиме зависания Владимир Халип
Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич