Варшавское восстание: глава МИД Германии попросил у поляков прощения 1.08.2019, 17:30

Хейко Маас

Фото: PAP/Leszek Szymański

Cегодня Польша вспоминает героев восстания 1944 года.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас принес извинения за преступления нацистов в отношении поляков, в частности, за резню во время Варшавского восстания.

Это заявление он сделал во время визита в Музей Варшавского восстания в 75-ю годовщину восстания 1944 года, передает «Польское радио».

«Разрушение столицы [Польши немцами] было особо мрачным эпизодом той войны, сознательным ударом по всему тому, что составляло основу польской идентичности… Мне стыдно за то, что немцы — от имени Германии — причинили Польше», — заявил Маас.

Глава МИД Германии добавил, что от нацистов пострадали не только Варшава, но и жители всей территории Польши, оккупированной Германией.

1 августа 1944 года в Варшаве началось крупнейшее вооруженное восстание польского подполья против немецких оккупантов. В Варшавском восстании участвовали около 40 тысяч человек, прежде всего повстанцы подпольной Армии Крайовой.

Во время боев на улицах Варшавы погибло около 18 тысяч повстанцев. В карательных кампаниях погибли от 150 тысяч до 200 тысяч мирных жителей. Варшава была почти полностью разрушена.

Варшавское восстание длилось 63 дня и закончилось капитуляцией повстанцев.