В джинсах, майке и жилетке ДПС: Что за люди регулируют дорожное движение в Борисове? 1 1.08.2019, 17:35

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Жителей Борисова удивили «регулировщики».

Среди белорусских городов Борисов славится в первую очередь флагманом отечественного футбола клубом БАТЭ. Но футбольные мероприятия европейского уровня - это не только сам футбол как таковой, но и масса вопросов организационного характера, в том числе и регулирование дорожного движения до и после матчей.

В редакцию abw.by поступил вопрос одного из читателей:

"Не так давно был на футбольном матче Лиги чемпионов УЕФА в Борисове. При попытке перейти дорогу к стадиону по пешеходному переходу путь мне преградил мужчина в гражданской одежде, но в жилетке ДПС и запретил переход дороги в данном месте. Инспектора ГАИ рядом не было, запрещающих знаков тоже. Мне посоветовали перейти дорогу дальше по направлению к стадиону. Но позвольте, кто эти люди, которые регулируют движение пешеходов? Какие у них полномочия, кто им жилетку ГАИ дал, имеют ли они право что-то запрещать, если я перехожу дорогу в положенном месте?"

Для ответа на этот вопрос будем руководствоваться прежде всего ПДД. Итак, пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

Таких пешеходных переходов вокруг стадиона БАТЭ не счесть. В нашем случае речь идет о нерегулируемом пешеходном переходе. Молодой человек в жилетке ДПС не пропускал здесь пешеходов. По сути он регулировал дорожное движение.

Тут важно понимать, что выполнять такие функции по ПДД могут не только инспекторы ГАИ. Так, к примеру, в п.9.1 ПДД указано, кроме сотрудников Госавтоинспекции, останавливать водителей транспортных средств имеют право и иные должностные лица госорганов. Правда, при наличии форменного обмундирования, светоотражающей жилетки повышенной видимости и диска с красным сигналом.

Ну а поскольку "наш объект" - человек без формы, без диска, без свистка, но в жилетке ДПС, то со стороны понять, кто он и что может, сложновато. "Но он же "регулирует", - скажете вы и окажетесь правы. А раз регулирует, то именоваться он может регулировщиком, и эта функция четко регламентируется ПДД.

2.59. регулировщик - сотрудник ГАИ, осуществляющий регулирование дорожного движения в экипировке (форменной одежде повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, с жезлом и свистком). К регулировщику приравнивается сотрудник Военной автомобильной инспекции Вооруженных сил Республики Беларусь в экипировке (форменной одежде повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, с диском с красным сигналом (световозвращателем) и свистком) при обеспечении движения организованных транспортных колонн, в состав которых входят транспортные средства, принадлежащие Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь.

Исходя из понятия "регулировщик", мы видим, что им может быть либо сотрудник ГАИ, либо сотрудник Военной автомобильной инспекции. При этом его внешний вид исключает как первый, так и второй вариант.

Остается прийти к выводу, что человек в жилетке ГАИ, не пропускавший пешеходов через дорогу по пешеходному переходу в период проведения спортивных мероприятий, - это не регулировщик вовсе. И полномочий, чтобы указывать где и кому переходить дорогу, у него нет. Только вот жилетка с надписью ДПС смущает. Зачем он ее надел? И кто ему эту жилетку дал? Что при этом ему сказали делать и какими правами наделили? Одни вопросы.

Ответить на них могли бы представители самой Борисовской ГАИ, но по указанным в интернете телефонам никто не отвечал. Может, номера не те? Есть одна структура в милиции, которая не может не ответить, - это дежурная часть. Там попытались помочь, но в итоге посоветовали звонить в справку 109, где дали те же номера, по которым журналисты звонили. В итоге получить комментарий должностных лиц ГАИ не удалось.

Так что, человека в майке, джинсах и жилетке ДПС можно не слушать, у него нет властных полномочий.

Это одна сторона медали, но есть и вторая. Если говорить о безопасности дорожного движения в Борисове в период футбольных матчей, то к каждому пешеходному переходу инспектора ГАИ не приставишь - их просто по штату столько нет. Если же переход дороги пешеходами не регулировать, то в городе наступит транспортный коллапс. А это плохо для всех: и для водителей, и для пешеходов.

Поэтому стоят такие "регулировщики" у переходов и "регулируют", помогая ГАИ обеспечивать ту самую необходимую безопасность. В свое время таких помощников называли дружинниками, затем пришло слово "волонтеры". Так почему бы таких помощников именно так и не называть? Но не "ДПС" же.