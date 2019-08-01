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Российские налоговики начали проверку телеканала «Дождь»

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  • 1.08.2019, 17:40
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Телеканал активно освещал акции протеста в Москве.

В России налоговая инспекция начала проверку телеканала "Дождь". Об этом сообщила в четверг генеральный директор телеканала Наталья Синдеева. В "Фейсбуке" она привела список документов, который затребовали налоговые инспекторы. В их числе – декларации о доходах и расходах с 2016 по 2018 год, информация о заемных средствах, договоры о взаимоотношениях "Дождя" с иностранными организациями. Срок предоставления документов – десять рабочих дней. Синдеева не написала, с чем, по её мнению, связана проверка, сообщает "Радио Свобода".

Телеканал "Дождь" активно освещает акции протеста в Москве в поддержку независимых политиков, которых отказываются регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму. Перед акцией протеста 27 июля "Дождь" сделал свой эфир в интернете бесплатным. Прямая трансляция акции продолжалась около 11 часов. В тот же день в студию канала пришла полиция, чтобы вручить главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий".

1 августа в телеграм-канале "Опер Слил" и в ряде других прокремлёвских телеграм-каналов появился скан документа, якобы направленного Главным следственным управлением по Москве Следственного комитета России в адрес телеканала "Дождь". В документе журналистам "Дождя" выражается "благодарность" за "помощь в выявлении правонарушителей" и утверждается, что прямая трансляция акции 27 июля помогла следователям установить тех, кто нарушал закон. Ряд комментаторов обратил внимание на ошибки в оформлении документа и предположил, что он является фейком, размещённым с целью дискредитации телеканала. Наталья Синдеева заявила, что на "Дожде" не получали подобного письма.


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