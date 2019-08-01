Сколько белорусам можно заработать на ягодах и грибах прямо сейчас 1 1.08.2019, 17:46

Максимальный сезон ягод и грибов в августе-сентябре.

Лето – сезон тихой охоты на грибы и ягоды. И если хорошо постараться, то она может превратиться в неплохой дополнительный заработок. Myfin.by узнал, за сколько на рынках и в магазинах можно продать ягоды и грибы, и как на этом заработать.

Максимальный сезон ягод и грибов в августе-сентябре

Исследователи Института леса НАН Республики Беларусь в конце июня сообщили о том, что в этом году ягод ожидается намного меньше, чем в прошлом. Объясняется они это жаркой весной и нехваткой дождей, поэтому кусты ягод не успели полноценно созреть. Другое дело, что благодаря дождливому июлю, урожайность теперь достигнет средних показателей. Брусника, голубика, клюква – завязи сформируются, ягоды достигнут своей зрелости.

Кроме того, такая дождливая обстановка в июле-августе после знойного июня позволит грибницам напитаться влагой – и август-сентябрь порадует изобилием грибов даже выше средних показателей.

С этого года сбор дикорастущих ягод разрешен так называемыми «комбайнами». Правила их использования прописаны в постановлении Министерства лесного хозяйства Беларуси «О сборе дикорастущих ягод»:

- «комбайн» должен состоять из зубьев, емкости накопителя и держателя (ручки). Расстояние между зубьями — не менее 0,5 см. Корпус и зубья должны быть из пластмассы, металла, древесины, резины или же их комбинаций. Режущие края (зубья) – запрещены;

- при сборе черники и голубики приспособление следует направлять под углом к верхней части куста, придерживать побеги свободной рукой, избегать попадания в гребенку толстой нижней части побега. При сборе клюквы приспособление необходимо направлять по поверхности мха и побегов клюквы;

- рекомендуется вести сбор только зрелых ягод в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.

Сотрудники Института леса НАН утверждают, что подобное устройство и правильное его использование не принесут существенного вреда чернике или другой ягоде, главное – не вырывать растение.

Черника от 3 рублей, лисички – по 18-20

Первые ягоды дают старт продаж уже с конца июня. И нужно сказать, что цены на ягоды впечатляют: первая черника на рынках предлагалась по цене 10 рублей за литр, сегодня же 0,5 литра черники можно купить за 3 рубля. В июле, когда люди начали активно собирать и продавать ягоду, ситуация на рынке заставила ценник опуститься – в некоторых местах за килограмм черники просят всего 5 рублей, по 4 рубля с листьями. Но продавцы уверяют, ягоды вряд ли подешевеют больше.

Удивительным фактом стало то, что цены сейчас примерно везде одинаковые – что в Минске, что в областных центрах и других городах.

Лесная малина на рынке продается по цене от 5 до 7 рублей за килограмм, в зависимости от размера. Голубика стоит 20 рублей за килограмм, покупатели надеются, что она еще подешевеет.

Грибы на рынке пока самые дорогие из лесного урожая: встречаются лисички по 18–20 рублей за кило. А можно найти и по 3 рубля за поллитровую банку лисичек, если брать у бабушек возле магазина, как и за 3 рубля – небольшую кучку подберезовиков. Маленькие по размеру грибы продают в стаканчиках (около 250 мл): стакан подосиновиков – 5 рублей, боровиков – 20 рублей.

Лень стоять на рынке? Можно сдать ягоды и грибы государству

В тоже время районные потребительские общества потребсоюза с 26 июня начали принимать у населения чернику. Цены колеблются от 1 рубля 80 копеек до 3 рублей 50 копеек за килограмм. Сегодня уже есть варианты и по 2,5–3 рубля за кило, а в районах, где скромный урожай ягод, – от 3,2 рублей. Лисички, в зависимости от размера шляпки и водянистости гриба, принимают по 5—8 рублей за килограмм. Крепкие белые грибы, когда пойдет наплыв, планируют закупать не ниже 10 рублей за кило.

Сроки сбора дикорастущих ягод традиционно устанавливаются областными исполнительными комитетами с учетом местных условий. А нарушение требований к параметрам и использованию «комбайнов» влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

В итоге на ягодах и грибах можно заработать несколько сотен рублей: продавая чернику по 3 килограмма 5 дней в неделю (в среднем по 23 дня за месяц) можно получить около 350 рублей. Но на рынке нужно будет постоять. А в Белкоопсоюзе быстро, но и значительно дешевле.