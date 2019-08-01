Atlantic Coucil: Девять имен, за которыми следует наблюдать в украинской Раде 1 1.08.2019, 17:58

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Американский эксперт назвала потенциальных реформаторов cтраны.

Украинцы избрали новый парламент, депутаты которого моложе, менее опытнее, в нем больше женщин и будет первый в истории Рады украинец африканского происхождения. В Верховную Раду прошли пять партий, и четыре из пяти поддержат западный путь для Украины. Но будет ли новый парламент более или менее настроенным на реформы, чем предыдущий, задается вопросом Мелинда Харинг в блоге для Atlantic Coucil (перевод - zn.ua). В 2014 году в парламент пришли новые лица, в основном из гражданского общества и журналистики, и все, кроме двух из тех, кто себя называет "еврооптимистами", не смогли переизбраться.

Автор выделила девять избранных депутатов Верховной Рады девятого созыва, которых назвала потенциальными "голосами новых реформ". Вот за этими будущими парламентариями Харинг рекомендует наблюдать:

Олег Макаров

Олег Макаров (Голос) - партнер юридической фирмы Василь Кисиль, начал работу в Киевском городском совете. Макарова по праву считают одним из лучших адвокатов Киева. Он практически неизвестен на Западе и застенчив, но он гениален, трудолюбив и способен освоить все парламентские правила за месяц или меньше - если он еще этого не сделал.

Андрей Осадчук

Андрей Осадчук (Голос) - естественный коммуникатор, адвокат и эксперт по телекоммуникациям. Осадчук может превратить сложные понятия в простые как специалистам, так и обычным людям.Осадчук подходит, чтобы быть естественным лидером при Славе Вакарчуке, поскольку у него есть опыт, эмоциональный интеллект и хорошая политическая хватка. Отец Осадчука был в парламенте в начале 90-х годов.

Ярослав Юрчишин

Ярослав Юрчишин (Голос) - бывший исполнительный директор Transparency International-Украина, играет важную роль в партии. Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук доверяет ему и консервативному католическому образованию Ярослава, а опыт работы со скаутской организацией "Пласт" делает его ключевым игроком. Легко недооценить внешность, но он наблюдательный и умелый переговорщик.

Александра Устинова

Александра Устинова (Голос) - возможно, самый миниатюрный член "Голоса", она может быть самой энергичной и самой жесткой защитницей. До ее учебы в Стэнфордском университете, Устинова была членом совета в Центра противодействия коррупции - самом ярком и влиятельном наблюдателе за коррупцией в Украине. Устинова лично много знает о здравоохранении и знает, как бороться с коррупцией. Имея опыт работы в сфере связей с общественностью, она получила широкий круг контактов, и все ей отвечают.

Кира Рудик

Кира Рудик (Голос) - была исполнительным директором стартап-компании Ring, компании по обеспечению безопасности дома, которая позволяет людям получать посылки, когда они находятся вне дома. Amazon купила Ring за 1 млрд долларов в феврале 2018 года, и Рудик должна стать откровенным голосом для бизнеса в следующем парламенте.

Анастасия Красносельская

Анастасия Красносельская (Слуга народа) - адвокат и бывший эксперт в Центра противодействия коррупции, будет следить за тем, как "Слуга народа" вынуждена голосовать за спорные законопроекты. Она знает антикоррупционное законодательство как внутри, так и снаружи, и не из тех, кто нарушает принципы.

Дмитрий Наталуха

Дмитрий Наталуха (Слуга народа) - молодой адвокат, работавший в ведущих западных юридических фирмах в Украине и выпускник Кембриджского университета. Наталуха умный и хочет помочь изменить страну.

Англоязычная украинская газета Kyiv Post также выделила Дaвида Арахамию и Андрея Геруса (оба из "Слуги народа") как потенциальных реформаторов. Ожидает, что бывший бизнесмен Арахамия будет настаивать на либерализации экономики, и Герус, вероятно, сосредоточится на вопросах энергетики.