Жители деревни под Слонимом в шоке: волки утащили домашних собак 1 1.08.2019, 18:09

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Прошлой ночью жители деревни Малышевичи в ужасе проснулись от душераздирающего писка собак.

В деревне орудовали, предположительно, волки, передает «Газета Слонiмская».

«В три часа ночи я проснулся от того, что завизжал наш Рекс — небольшая собачка, которая уже долго жила у моей мамы Марии. Мы ее даже не привязывали, потому что жалели держать на цепи, — рассказывает Сергей (слонимчанин, периодически приезжающий пожить в доме своей мамы в Малышевичах). — Я вышел на улицу, но ничего особенного не увидел. Возле соседнего дома какая-то возня была. А потом уже утром мы увидели следы волков. За нашим домом вылежавшая трава, здесь они и спали, даже видны места. По кукурузе, которая недалеко растет, также следы. Соседи говорили, что нашего Рекса и еще одну собаку, которая прибилась к нашему дому, утащили в кукурузу. Жалко пса, конечно. Хороший был».

ЗДЕСЬ ЛЕЖАЛИ ВОЛКИ

У соседей Сергея также пропала собака. Её волки тоже утащили прямо из-под крыльца — следы животных видны на грядках. «Мы проснулись от каких-то криков и воя, — рассказывает Валентина, которая приезжает пожить в Малышевичи на несколько летних недель. — Испугались очень, подумали, что наркоманы ходят, и побоялись выходить на улицу. Утром встали — собаки нет, нашего Малыша. И везде следы волков. Моя сестра живет в конце деревни, так она рассказывала, что к ней во двор все волчица повадилась ходить».