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Лесные пожары в Сибири: дым достиг Аляски и Канады

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  • 1.08.2019, 18:15
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Горит более трех миллионов гектаров леса.

Дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады.

Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков, которые сделало NASA, пишет unian.net.

По их данным, 30 июля дым от сибирских пожаров достиг Аляски и части западного побережья Канады.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь его видно на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - отметил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колен Сефтор.

Кроме этого, дым протянулся вдоль побережья Канады и даже достиг таких американских городов, как Ванкувер и Сиэтл.

В Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Пожары начались неделю назад, а бездействие чиновников привело к тому, что площадь возгорания лишь продолжает расти. Дым от пожаров распространяется еще больше, и по данным метеорологов достиг даже столицы Казахстана.


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