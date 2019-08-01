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У минского «Динамо» появился фарм-клуб в высшей лиге чемпионата Беларуси

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  • 1.08.2019, 18:21

Команда получила название «Минские Зубры».

С нового сезона команда СДЮШОР БФСО "Динамо", выступающая в высшей лиге чемпионата Беларуси, войдет в структуру клуба и будет называться "Минские Зубры".

Команда СДЮШОР БФСО "Динамо" была создана в 2016 году. Ее сформировали воспитанники столичной школы, что стало очередным шагом в развитии клубной системы. В первый год существования ребята финишировали в "вышке" четвертыми и проиграли в четвертьфинале сборной U-18. На второй год они повторили результат в "регулярке", но в плей-офф дошли до полуфинала. В минувшем сезоне динамовцы стали пятыми в гладком первенстве и в первом раунде уступили будущему финалисту.

Новым главным тренером "Минских Зубров" назначен Артем Ботвенков, воспитавший задрафтованного "Флоридой" Владислава Колячонка. Помогать ему будут именитый в прошлом защитник Александр Рядинский, выступавший за сборную Беларуси на семи чемпионатах мира и Олимпиаде в Ванкувере, а также экс-голкипер Александр Зарудный — дважды чемпион и многократный призер ОЧБ. Также в тренерский штаб "зубров" войдет экс-защитник Денис Гроть, в прошлом отыгравший одиннадцать сезонов в клубах российской Суперлиги и КХЛ.

Костяк команды сформируют воспитанники школы из команд 2001/02 и 2003 годов рождения. Оба возраста весной стали серебряными призерами юниорского первенства.

Отметим, что новое название выбрано неслучайно. В сезоне-2010/11 в системе клуба была команда МХЛ, которая именовалась как раз "Минские Зубры". Кстати, там выступали Михаил Карнаухов, Никита Феоктистов и братья Малявко. А в тренерский штаб входил Дмитрий Басков, отмечает hcdinamo.by.


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