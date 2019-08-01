Демократическая партия США в спорах ищет соперника Трампу 1 1.08.2019, 18:28

Джо Байден

Фаворитом остается бывший вице-президент Джо Байден.

Кандидаты в президенты от Демократической партии в ходе предвыборных дебатов в Детройте в среду выступили с критикой в адрес президента Дональда Трампа, обвинив его в разобщении нации и безответственной внешней политике, которая ставит страну под угрозу, передает «Голос Америки».

Проспорив друг с другом в течение двух с лишним часов, все 10 участников второго раунда дебатов переключились на президента-республиканца, признав, что именно он является их истинным оппонентом.

Бывший вице-президент Джо Байден назвал выборы 2020 года «битвой за душу Америки».

Сенатор Камала Харрис назвала президента «хищником» и «трусом», подчеркнув, что именно она является идеальным кандидатом на роль его соперника на выборах.

Сенатор Кори Букер отметил, что охвативший страну «кризис – это Дональд Трамп, но не только Дональд Трамп».

Конгрессвуман от штата Гавайи Тулси Габбард сказала, что Трамп и «жаждущие войны политики в Вашингтоне» подвели страну.

«Они продолжают обострять напряженность с другими ядерными державами, такими как Россия, Китай и Северная Корея, развязывая новую холодную войну и приближая нас к порогу ядерной катастрофы», – предупредила Габбард.

«Сейчас, пока мы находимся здесь сегодня, на нас направлены тысячи ядерных ракет, – продолжила она. – Став президентом, я покончу с этим безумием, потому что это не обязательно должно быть так».

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли привлек внимание к «надвигающейся катастрофе», связанной с изменением климата.

«Выживание человечества на этой планете и цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем, зависит от следующего президента, – предупредил он. – И нам нужен лидер, который сделает все необходимое, чтобы нас спасти. В том числе сделает эту проблему приоритетом следующего президентства».

Бизнесмен Эндрю Янг пообещал в случае избрания снизить напряженность в отношениях с Ираном.

«Мы должны попытаться вернуться в это соглашение», – сказал он, имея в виду международное ядерное соглашение с Ираном, из которого администрация Трампа вышла.

Янг также осудил «переменчивые и непредсказуемые отношения», которые, по его словам, сложились у администрации Трампа даже с самыми давними партнерами и союзниками США.

«Мы находимся в перманентном состоянии войны вот уже 18 лет. Это не то, чего хочет американский народ, – продолжил кандидат. – Я верну военнослужащих домой, добьюсь снижения напряженности в отношениях с Ираном и начну инвестировать наши ресурсы в наше собственное общество».

В том же ключе высказался сенатор Букер, пообещавший «не вести внешнюю политику в «Твиттере», как, судя по всему, все время делает Дональд Трамп».

«Я верну наших военных домой и как можно быстрее, – заверил он. – Я позабочусь о том, чтобы это было сделано в скорейшем порядке и безопасно».

При этом Букер сказал, что его администрация примет меры, чтобы не создать вакуум, который может «в конечном итоге дестабилизировать Ближний Восток и, возможно, создать благоприятную атмосферу для того, чтобы терроризм и экстремизм угрожали нашей стране».