Лед тронулся 3 1.08.2019, 19:01

3,297

Кощеева игла Кремля находится на острие пропаганды.

При обсуждении создания украинского международного русскоязычного телеканала впервые прозвучала мысль о необходимости формализации украинского варианта русского языка. Цитата:

"Нервная реакция РФ прогнозируема. Альтернатива рушит монополию на исторический миф. В конце концов, почему нет казахского, узбекского, немецкого, американского, украинского, беларуского вариантов русского языка. Ведь если в Беларуси русский - государственный, страна может сама устанавливать правила для государственного языка. Это разрыв шаблона для российской пропаганды."

—

Это не вопрос филологии, а вопрос информационной безопасности и здравой человеческой логики. Не существует никаких "лнр", "днр", "пмр", "ра", "рюо" и "возвращенного Крыма". Существуют оккупированные территории Украины, Молдовы и Грузии. На этих территориях нет никаких "правительств" - есть оккупационные администрации, назначенные и полностью контролируемые Кремлем.

Есть Резолюция 3314 ГА ООН, дающая определение агрессии. Есть Гаагские конвенции, которые определяют права и обязанности оккупирующей державы и покровительствуемого населения. Есть Женевская конвенция ООН, определяющая признаки террористического государства и участия государственных СМИ в поддержке терроризма. Есть резолюции ООН и ПАСЕ.

Все это есть в международном праве, но почему-то отсутствует в Kremlin RU. По методичкам для журналистов, определяющим правила российского варианта русского языка, невозможно описать агрессивные войны Кремля. Поэтому западные журналисты массово используют различные "длнр" и "забрать - вернуть". В их сюжетах какие-то несуществующие "повстанцы" воюют с Украиной.

Информационная монополия позволяет обитателям Кремля совершать преступления у всех на виду и не нести за это ответственность. Искусственное формирование общественного мнения приводит к тому, что значимая часть населения, присоединяется к искусственно созданному большинству, а у оставшейся части можно посеять сомнения - действительно ли эти преступления были совершены.

Кощеева игла Кремля находится на острие пропаганды. Разрушение информационной монополии Кремля является необходимым и достаточным условием деоккупации всех захваченных территорий Украины, Молдовы и Грузии. Также это является стартовым условием для деоккупации самой России. Потому что эта страна сегодня захвачена террористами, превратившими ее в орудие собственных преступлений.

Юрий Христензен, Facebook