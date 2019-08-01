Лед тронулся

Лед тронулся3
- 1.08.2019, 19:01
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Кощеева игла Кремля находится на острие пропаганды.
При обсуждении создания украинского международного русскоязычного телеканала впервые прозвучала мысль о необходимости формализации украинского варианта русского языка. Цитата:
"Нервная реакция РФ прогнозируема. Альтернатива рушит монополию на исторический миф. В конце концов, почему нет казахского, узбекского, немецкого, американского, украинского, беларуского вариантов русского языка. Ведь если в Беларуси русский - государственный, страна может сама устанавливать правила для государственного языка. Это разрыв шаблона для российской пропаганды."
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Это не вопрос филологии, а вопрос информационной безопасности и здравой человеческой логики. Не существует никаких "лнр", "днр", "пмр", "ра", "рюо" и "возвращенного Крыма". Существуют оккупированные территории Украины, Молдовы и Грузии. На этих территориях нет никаких "правительств" - есть оккупационные администрации, назначенные и полностью контролируемые Кремлем.
Есть Резолюция 3314 ГА ООН, дающая определение агрессии. Есть Гаагские конвенции, которые определяют права и обязанности оккупирующей державы и покровительствуемого населения. Есть Женевская конвенция ООН, определяющая признаки террористического государства и участия государственных СМИ в поддержке терроризма. Есть резолюции ООН и ПАСЕ.
Все это есть в международном праве, но почему-то отсутствует в Kremlin RU. По методичкам для журналистов, определяющим правила российского варианта русского языка, невозможно описать агрессивные войны Кремля. Поэтому западные журналисты массово используют различные "длнр" и "забрать - вернуть". В их сюжетах какие-то несуществующие "повстанцы" воюют с Украиной.
Информационная монополия позволяет обитателям Кремля совершать преступления у всех на виду и не нести за это ответственность. Искусственное формирование общественного мнения приводит к тому, что значимая часть населения, присоединяется к искусственно созданному большинству, а у оставшейся части можно посеять сомнения - действительно ли эти преступления были совершены.
Кощеева игла Кремля находится на острие пропаганды. Разрушение информационной монополии Кремля является необходимым и достаточным условием деоккупации всех захваченных территорий Украины, Молдовы и Грузии. Также это является стартовым условием для деоккупации самой России. Потому что эта страна сегодня захвачена террористами, превратившими ее в орудие собственных преступлений.
Юрий Христензен, Facebook