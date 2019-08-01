Навальный подал в СК заявление об отравлении 4 1.08.2019, 19:46

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Об этом сообщил адвокат российского оппозиционера.

Политик Алексей Навальный, который отбывает 30 суток административного ареста в спецприемнике №1, подал в Зюзинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Москве заявление о «совершенном преступлении в связи его отравлением». Об этом в твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«В ходе проверки просим первым делом назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике», — сообщил Кобзев.

В минувшие выходные Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывает 30 суток ареста за призывы выйти на акцию 27 июля. В больнице рассказали, что у политика была «острая аллергическая реакция». При этом врач-офтальмолог Навального и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами.

Сам Навальный допускает, что его могли отравить, но уверен, что это не были сотрудники спецприемника: «То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня <..> Когда всех выводили на прогулку или звонки – если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой. Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем», – написал он.

Мосгорсуд, несмотря на просьбу начальника спецприемника отпустить Алексея Навального, признал законным арест политика. После возвращения Навального из больницы в спецприемник руководство отказалось допустить Васильеву к оппозиционеру.