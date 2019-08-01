Белорусов ждут прохладные выходные 1 1.08.2019, 19:55

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Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные.

2 августа в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северо-западный умеренный.

Ночью температура воздуха будет +7... + 13, днём поднимется до 15-21 тепла.

В субботу, 3 августа, сохранится облачная с прояснениями погода. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный.

Ночью термометры покажут 7-12 выше нуля, днём потеплеет до +16... + 23.

4 августа также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный.

Ночью будет 7-12 выше нуля, днём — от +13 по северу до +23 на юге Беларуси.