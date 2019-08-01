В Минском аэропорту заблокировали пассажиров из-за приезда Лукашенко 6 1.08.2019, 20:42

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Работники таможни отказывались сообщать пассажирам, что происходит.

Читатели «Белсата» сообщили, что сегодня, первого августа, службы «Минск-2» приостановили движение во всем аэропорту. Работники таможни отказывались сообщить, что происходит.

«Режимное мероприятие. Сколько это продлится – неизвестно. Таким образом звучал ответ со стороны таможенников. А весь аэропорт просто стоит», – рассказали «Белсату» пассажиры аэропорта.

Тех, кто только прилетел, вообще задержали в автобусах на летном поле.

«Нас держат и отказываются выпускать. У людей же пересадки. Милиционеров много повсюду, много сотрудников спецслужб. Ребенок захотела в туалет, но даже его не пустили, сказали: ничего не знаем, нельзя. Позже до нас дошла информация, что аэропорт заблокирован из-за того, что Лукашенко приехал в аэропорт с президентом Узбекистана», – рассказала пассажирка «Белавиа», которая прилетела из Варшавы в Минск.

Неприятности и неудобства возникли не только для пассажиров, которые вынуждены были ждать заблокированными в аэропорту, но и пассажиров, которые выезжали из объекта. Так рейсовый автобус из аэропорта сотрудники ГАИ буквально согнали на обочину для того, чтобы обеспечить проезд кортежа Лукашенко.

«Я напишу жалобу в ГАИ. Что это такое, сгонять автобус с людьми на обочину на полной скорости. Абсурд», – возмущался водитель одного из автобусов.

В самом аэропорту от комментариев отказываются, ссылаются, что официальные разъяснения можно получить только и исключительно от пресс-службы. Но на момент обращения пассажиров «Белавиа» рабочий день пресс-службы уже завершился и в отделе никто не снимал трубку.

Следует отметить, что во многих странах Запада для того, чтобы не мешать работе аэропорта и не вызывать неудобств для людей, создается отдельный терминал для дипломатических самолетов, как, например, в соседней Польше.