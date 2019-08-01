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Десятки танкеров исчезли с радаров в Персидском заливе

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  • 1.08.2019, 20:45
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Кризис в Персидском заливе перерос в открытые танкерные войны в начале июня.

Резкий рост напряженности в Персидском заливе, где за последние полтора месяца два танкера подверглись нападению, а два - были задержаны вооруженными силами Ирана, вынуждает перевозчиков нефти прибегать к методам контрабандистов.

Десятки танкеров, проходя через Ормузский пролив близ Иранского побережья - ключевую артерию, через которую транспортируется пятая часть мировой нефтедобычи, - отключают транспондеры, чтобы исчезнуть с экранов радаров и снизить риски ареста или конфликта с Корпусом стражей исламской революции.

Хотя в Персидском заливе размещены корабли ВМФ США, а с июля к ним присоединились силы королевского флота Великобритании, не менее 20 танкеров в прошедшем месяце проходили опасную зону с отключенными трекинговыми устройствами, сообщает Bloomberg cо ссылкой на данные слежения за судами.

Среди них - не только британские, но и саудовские танкеры, а также газовозы, транспортирующие в Азию сжиженный газ из Катара.

Транспондеры отключаются близ побережья Йемена, где поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ведут войну с коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Британский энергогигант BP в принципе отказался от прохода своих танкеров через Ормузский пролив. Другие крупные владельцы танкерного флота избегают направлять суда в крупнейший ближневосточный хаб в Фуджейре на восточном побережье ОАЭ.

Стоимость страховки танкеров в июле взлетела в 10 раз - тарифы со стандартных 0,025% от стоимости судна поднялись до 0,25%.

Кризис в Персидском заливе перерос в открытые танкерные войны в начале июня, когда неизвестные атаковали два танкера - норвежский и японский. США обвинили в инциденте Иран, который свою ответственность не признал.

20 июня Иран сбил американский беспилотник, заявив, что он нарушил воздушное пространство страны. Спустя две недели - 4 июля - Британия задержала иранский танкер в Гибралтаре, заподозрив его в нарушении санкционного режима против Сирии, запрещающего поставки нефти режиму Башара Асада.

11 июля Иран попытался задержать танкер BP в Ормузском проливе, но встретил сопротивление британских военных кораблей.

Спустя три дня был задержан танкер Riah под панамским флагом, в команду которого входили в том числе 17 россиян.

Задержать британский танкер Ирану удалось 19 июля. Корпус стражей исламской революции десантировался с вертолетов и захватил судно Stena Impero. Танкер отбуксировали в иранский порт и подняли на нем иранский флаг.

В письме Совету безопасности ООН Британия сообщила, что иранские силы подошли к Stena Impero в территориальных водах Омана, где танкер имел законные основания на проход, и что этот шаг «представляет собой незаконное вмешательство».


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