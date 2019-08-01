Фильм об уроженце Беларуси Рышарде Капусциньском удостоен награды в Бразилии 1.08.2019, 20:59

Награду получил фильм «Еще день жизни».

Фильм «Еще день жизни» о писателе и журналисте Рышарде Капусциньском получил приз XXVII кинофестиваля Anima Mundi в Бразилии.

Фильм «Еще день жизни» (Jeszcze dzień życia), рассказывающий о писателе и журналисте Рышарде Капусциньском и его работе в 1975 году во время гражданской войны в бывшей португальской колонии Анголе, получил приз XXVII кинофестиваля Anima Mundi в Бразилии. В этом году фестиваль состоялся в Сан-Паулу. В нем приняли участие 335 фильмов из 45 стран мира, передает «Радио Польша».

Постановка режиссера Дамиана Ненова и Рауля де ла Фуэнте основана на романе Капусциньского «Еще день жизни», опубликованном в 1976 году.

Рышард Капусциньский родился в Пинске (тогда Польша, ныне Беларусь) в 1932 году. Был автором почти 30 книг, за которые получил множество наград в Польше и за рубежом. С 1962 года в течение 14 лет работал корреспондентом Польского агентства печати в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Португалии.

Фильм «Еще день жизни» уже удостаивался наград в 2018 году: European Film Award в номинации лучший анимационный фильм, а также приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.