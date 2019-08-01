Бревна и соринки Игорь Яковенко

1.08.2019, 21:05

Игорь Яковенко

Мания величия заставляет российских политиков и сотрудников СМИ постоянно сравнивать Россию с США.

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг Монголии и по прогнозам может накрыть Москву. Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении пожара в России. Путин сказал, что справится сам и послал тушить пожар армию. По мнению экспертов, это уже не поможет. Люди в сибирских городах задыхаются от гари, в некоторых городах прервано авиасообщение, в тайге сгорели заживо миллионы животных.

Пока горела Сибирь, Кремль был занят подавлением протеста в Москве, а телевизор, не отрываясь, вглядывался в Украину, пытаясь увидеть в ней нечто плохое и с помощью специально обученных людей раздуть это плохое в нечто глобально ужасное.

Программа "60 минут" от 31.07.2019 началась с истошного крика Ольги Скабеевой по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский не отреагировал на "призыв генерального прокурора убивать украинцев". "Зеленский отмалчивается! Зеленский боится!" - издевательски комментировала Скабеева поведение украинского президента. И, вероятно, была бы права, если бы не некоторые обстоятельства, которые выяснились сразу же, как только в той же программе показали выступление того человека, на которое, по мнению Скабеевой, должен был немедленно отреагировать президент Украины.

Обстоятельство первое, несущественное. С кровожадным призывом выступал не прокурор Украины, а Николай Голомша, который в 2014 году несколько месяцев работал заместителем генерального прокурора. То есть, это было вполне частное мнение вполне частного лица. И было бы странно, если бы глава государства пытался одергивать или просто комментировать каждого участника ток-шоу.

Обстоятельство второе, существенное. Николай Голомша сказал следующее: "Наша внутренняя и внешняя политика должна быть более жесткой. У нас убито 15 тысяч человек. Надо убивать боевиков, убивать тех, кто взял в руки оружие". Конец цитаты.

К сожалению, на российские ток–шоу в качестве оппонентов приглашают исключительно фриков, "либералов по вызову" и карикатурных иностранцев для битья. Вменяемых не зовут, да они и сами туда ходить брезгуют. Иначе Скабеевой и телезрителям напомнили бы путинское "мочить в сортире", с которого глава российского государства начал свое 20-летнее правление, в ходе которого граждане России уничтожались, как в ходе чеченской войны, так и точечно, в ходе зачистки политического и медийного полей.

Когда российский телевизор, с большим трудом, сквозь торчащие из глаз бревна, пытается разглядеть несуществующую соринку в глазу соседа, это бывает очень забавно. Значительную часть программы "60 минут" занял сюжет о женщине, которая слепила гипсовый бюстик Зеленского и пыталась ему свое изделие вручить. Президент Украины пытался отшутиться, но принять подарок отказался. Из этого эпизода Скабеева с Поповым очень старались слепить миф о культе личности Зеленского в Украине.

Этот гипсовый бюстик Зеленского показывали довольно долго. За это время можно было показать небольшой фильм о реальном культе личности Путина, который сложился в России за два десятилетия его правления благодаря вполне истерическому возвеличиванию российского президента по всем телеканалам и прочим СМИ.

За последние пять лет российский телевизор привык глумиться над Украиной. Хихикать над украинской мовой, пытаясь крайне неумело ее пародировать. Веселиться по поводу неудач, действительных или мнимых. Смена верховной власти создала российскому телевизору некоторые проблемы. Прежние, привычные объекты для шуток ушли или уходят, а новых или еще нет, или они еще не успели ничего сделать. И как в таких условиях прикажете работать? Приходится надувать муху до размеров слона.

Внештатного советника Зеленского Михаила Радуцкого называют среди кандидатов на пост министра здравоохранения. Назначение еще не состоялось, но в условиях дефицита мало-мальски значимых поводов для издевательств решили вспомнить эпизод 2013 года, когда Михаил Радуцкий пришел в качестве гостя на шоу "Битва экстрасенсов". "Министр здравоохранения ходит к гадалкам!", "украинским здравоохранением будет руководить маг и чародей!" - натужно шутили ведущие и участники шоу "60 минут".

Михаил Радуцкий еще не министр. Никаких сведений о том, что он верит в магию, нет, на "Битву экстрасенсов" шесть лет назад пришел в качестве гостя. А теперь давайте предложим Скабеевой и Попову вынуть собственные бревна из глаз и внимательно на них посмотреть. Администрацией президента России – это вам не какой-то там кандидат в минздрав – руководит Антон Вайно, который писал статьи о нооскопе, приборе, с помощью которого можно управлять будущим и "переводить жизнь из пространства во время". Детский омбудсмен России Анна Кузнецова, известная под псевдонимом "матушка Телегония", искренне верит в память матки. А сам российский президент верит в червей, вылезающих из земли в знак протеста против альтернативной энергетики, в то, что Грузия входила в состав Абхазии, и в прочую чертовщину.

Мания величия заставляет российских политиков и сотрудников СМИ постоянно сравнивать Россию с США. А еще со времен покойного сатирика Михаила Задорнова принято смеяться над американцами, приговаривая: "ну, тупы-ы-е!". Устав глумиться над Украиной, Скабеева с Поповым переключились на американцев и стали веселиться над их необразованностью и глупостью. Но тут в голове Скабеевой возник вопрос: "Почему же американцы такие тупые и необразованные живут намного богаче и лучше нас, таких умных и образованных?". Ответу на этот деликатный вопрос была посвящена вторая половина ток-шоу "60 минут".

Мне больше всего понравились варианты ответов, которые дали депутат Госдумы Алексей Журавлев и "политолог" Сергей Марков.

Депутат Журавлев с грустью произнес: "Вот если бы мы печатали доллары!". Эта версия американского богатства и, соответственно, бедности России, довольно часто встречается у профессиональных российских патриотов. Правда, они, как и депутат Журавлев, стараются не задумываться над вопросом: что мешает России сделать рубль главным средством платежа на планете и разбогатеть, печатая рубли.

Еще более экзотическую версию богатства "глупой" Америки и бедности "умной" России выдвинул "политолог" Сергей Марков. По его мнению, причин такой несправедливости две. "Первая причина: надо вовремя разгонять массовые беспорядки!" - закричал "политолог" Марков. "И вторая причина: в американских школах учат толкаться локтями, а главный предмет у них – сборная по футболу!".

Комментировать абсолютную незамутненность "политолога" Маркова нельзя ни в коем случае. Это такое же кощунство, как попытка что-то дорисовать от себя в картине Рембранта. "Политолога" Маркова, как и большинство других обитателей российского телевизора, надо показывать в качестве экспоната при ответе на тот самый вопрос: "Почему Россия, имеющая такие богатства, такая бедная?". Поскольку тот факт, что "политолог" Марков и ему подобные не заняты "своим прямым делом – чисткой сараев" (с), а рассуждают о судьбах России и мира, и является одной из причин извечной российской разрухи. Еще одна причина – неискоренимое имперство, атавизм, по причине которого Россия все время ищет соринки в чужих глазах и никак не может вытащить гнилые бревна из своих, чтобы рассмотреть их и понять, наконец, что с ними делать.

Игорь Яковенко, blogspot.com