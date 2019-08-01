ЦБ Польши сделал гигантскую ставку на золото 1.08.2019, 21:14

Среди мировых центральных банков, покупающих золото для резервов, неожиданно сменился лидер.

Вместо Банка России, который держал «пальму первенства» больше 10 лет и удвоил покупки после оккупации Крыма и санкций Запада, на первое место вышел ЦБ Польши, передает finanz.ru.

По итогам второго квартала он приобрел в резервы беспрецедентные 100 тонн драгметалла, сообщает в обзоре Всемирный по золоту.

Сделка польского ЦБ стала второй крупнейшей за всю историю данных: больше золота - 200 тонн за квартал - приобретал лишь ЦБ Индии в рамках соглашения с МВФ в 2009 году.

Интерес к золоту проснулся у Польши в прошлом году, когда ЦБ страны неожиданно приобрел 25,7 тонны. В результате новой закупки Польша увеличила золотой запас на 120% и переместилась с 38-й на 23-ю строчку в перечне крупнейших держателей металла.

В отличие от российского ЦБ, который скупает золото, добываемое внутри страны, финансируя эти сделки эмиссией рублей, Польша вынуждена приобретать металл на международном рынке за счет валюты из ЗВР: собственная золотодобыча в Польше составляет лишь 3,5-4 тонны в год.

Президент Национального банка Польши Адам Глапински заявил, что покупка носит «стратегической» характер и направлена на укрепление финансовой безопасности страны.

Синхронно с Польшей в прошлом году крупную ставку на золото сделал еще один восточноевропейский ЦБ: НацБанк Румынии закупил 31,5 тонны, увеличив золотой запаса в 10 раз одной сделкой.

В этом году, по данным ВСС, румынский центробанк на рынок не выходил.

За исключением неожиданного появления Польши перечень крупных покупателей золота остался без изменений. Банк России приобрел 38,7 тонны за второй квартал и 94 тонны с начала года - на 11,3 тонны меньше, чем год назад.

Китай закупил 74 тонны за полгода, Турция - 60,6 тонны, Казахстан - 24,9 тонны, Индия - 17,7 тонны, Эквадор - 10,6 тонны, Колумбия - 6,1 тонны, Кыргызстан две тонны.

Продолжает терять золото Венесуэла, допустившая в этом году второй за два года дефолт по своп-сделкам с Deutsche Bank и Citi. Слитки были заложены режимом Николаса Мадуро для получения валютных кредитов, вернуть которые Каракас не смог на фоне коллапса нефтедобычи, санкций США и краха экономической модели.

В апреле Венесуэла не смогла заплатить 1,4 млрд долларов кредиторам, в результате Deutsche и Citi стали владельцами примерно 28 тонн золота.

В общей сложности покупки мировых центробанков во втором квартале выросли на 47%, до 224,4 тонны, и близки к новому рекорду как минимум за 50 лет.

Предыдущий - 374 тонны за год - был установлен в прошлом году.