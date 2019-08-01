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В Беларуси нашли раритетное Евангелие возрастом около 300 лет

  • 1.08.2019, 21:18
Фото: zviazda.by

Владельцем раритета является житель Зельвенского района.

В Беларуси нашли раритетное Евангелие возрастом около 300 лет. Специалисты увидели его во время этнографической практики студентов исторического факультета БГУ на Гродненщине.

Владельцем раритета является житель Зельвенского района Александр Калюта. По его словам, Евангелие в его семье передается как реликвия от отца к сыну на протяжении более пяти поколений.

Настоящий переплет издания не сохранился. Его точный возраст собираются установить ученые, информирует zviazda.by.

Фото: zviazda.by
Фото: zviazda.by

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