Нефть рухнула на 6% 3 1.08.2019, 21:22

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На поведение цен на нефть повлияло решение президента США.

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, передает РБК.

По состоянию на 20:39 по Минску, баррель нефти этого сорта торговался на уровне $61,05. Позже она продолжила падать, в 21:03 по Минску была на уровне $60,49 (падение на 7%). К 21.13 он скорректировалась до отметки 60,95.

Отрицательную динамику показывает на торгах и нефть североамериканской марки WTI. В 21:05 мск ее сентябрьские фьючерсы торговались по $53,77 за баррель, что более чем на 8% ниже уровня закрытия торгов днем ранее.

Эксперты объясняют такое поведение цен на нефть решением президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на торговлю с Китаем и в целом зашедшей в тупик ситуацией с разрешением торговой войны между двумя странами. Помимо этого влияние на нефть оказали и действия Федеральной резервной системы США, которая днем впервые со времен глобального финансового кризиса 2008 года приняла решение снизить базовую процентную ставку.

«Похоже, рынку не понравилось вчерашнее решение ФРС. Трейдеры смещают свое внимание и немного нервничают из-за неопределенности, связанной со спросом, особенно после того, как торговые переговоры между Китаем и США снова зашли в тупик», — считает директор по исследованиям IAF Advisors Кайл Купер (цитата по Bloomberg).