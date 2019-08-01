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В офисе президента Украины опровергли отставку Богдана

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  • 1.08.2019, 21:56
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Андрей Богдан

Глава Офиса президента Украины, вопреки сообщениям СМИ, не покидает свой пост.

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан не подавал в отставку. Об этом телеканалу "Наш" сказал замглавы ОПУ Руслан Рябошапка.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также сообщил, что не слышал о вероятной отставке Богдана.

1 августа украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководитель ОПУ написал заявление об уходе.

Журналистка Кристина Бердинских опубликовала фото заявления Богдана. На снимке не видно даты, подписи и адресата заявления. Его текст таков: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил Богдана главой Администрации президента. Позже ведомство переименовали в Офис президента Украины.


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