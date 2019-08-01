Видеофакт: Королевский Гродно с высоты птичьего полета 2 1.08.2019, 22:12

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Впечатляющее видео.

Гродно называют Королевским городом. В 16 веке король польский и великий князь литовский Стефан Баторий обосновался в городе над Неманом, сделав Старый Замок личной резиденцией, и отсюда руководил мощной Речью Посполитой.

Кафедральный костел святого Франциска Ксаверия – визитка славного Гродно. Как и старейшая в Беларуси церковь святых Бориса и Глеба, более известная как гродненская Коложа. Улицы, красные крыши, Новый и Старый Замки – последний помнит еще Великого князя литовского Витовта – такое богатство принесла камера проекта «Белсата» «Беларусь с высоты птичьего полета».