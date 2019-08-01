Трамп объявил Китаю о новых пошлинах во время переговоров 1.08.2019, 22:16

По словам Трампа, Китай не выполнил ряд взятых на себя обязательств и США введут новые пошлины уже в сентябре.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд, передает РБК Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд.

«Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая», — написал Трамп и добавил, что новые пошлины не коснутся товаров на $250 млрд, в отношении которых действует тариф в 25%.

По словам Трампа, американская делегация только что вернулась с переговоров с китайской стороной, прошедший диалог президент назвал конструктивным. Однако президент США выразил сожаление в связи с желанием Пекина добиться изменения условий торговой сделки. «Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад», — заявил Трамп.

Китай, утверждает президент США, обязался закупить сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но так и не сделал этого. Трамп также заявил, что лидер КНР Си Цзиньпинь обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика. «Этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать», — продолжил президент.

«Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая», — написал Трамп и добавил, что новые пошлины не коснутся товаров на $250 млрд, в отношении которых действует тариф в 25%.

По словам Трампа, американская делегация только что вернулась с переговоров с китайской стороной, прошедший диалог президент назвал конструктивным. Однако президент США выразил сожаление в связи с желанием Пекина добиться изменения условий торговой сделки. «Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад», — заявил Трамп.

Китай, утверждает президент США, обязался закупить сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но так и не сделал этого. Трамп также заявил, что лидер КНР Си Цзиньпинь обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика. «Этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать», — продолжил президент.

«Мы с нетерпением ждем продолжения позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению и чувствуем, что будущее между двумя нашими странами будет очень светлым», — заключил Трамп.

США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, она началась после того как Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил Вашингтону зеркально. Ожидалось, что стороны придут к соглашению в начале 2019 года, однако Трамп обвинил КНР в срыве сделки и распорядился обложить пошлинами весь импорт из Китая, который в ответ установил дополнительные тарифы для американских товаров.

По оценке Организации экономического развития и сотрудничества, торговые войны Китая и США приведут к тому, что рост мировой торговли к 2020 году замедлится до 0,4%.