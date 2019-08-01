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В Кличевском районе в лесу потерялся 12-летний мальчик

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  • 1.08.2019, 22:23
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Ребенок с подругой своей матери ходил в лес за грибами.

Вечером 1 августа в лесу возле деревни Дубна Кличевского района потерялся 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба МВД.

Ребенок с подругой своей матери ходил в лес за грибами. Они пробыли там несколько часов и вышли на дорогу. После чего ребенок попросился в лес снова. Женщина его отпустила. Вскоре мальчик перестал откликаться.

Фото: t.me/pressmvd

Сначала женщина пытались сама искать ребенка, но позже обратилась в милицию. Мальчика ищут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.

Приметы мальчика: на вид 12−13 лет, светло-синяя байка, светло-зеленые спортивные штаны, коричневые кроссовки, при себе имел пластмассовое ведро фиолетового цвета.

Всех, кому известно о месте нахождения мальчика, милиция просит сообщить по телефону 102.


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