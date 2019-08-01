Число россиян, которым закрыт выезд из РФ, выросло с начала года на миллион
- 1.08.2019, 22:40
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Всего выезд за границу запрещен более чем трем с половиной миллионам граждан России.
Число россиян, которых ограничили в праве выезда с территории России из-за долгов, выросло с начала года почти на миллион человек, передает svoboda.org.
Всего, по данным Федеральной службы судебных приставов, выезд за границу запрещён более чем трём с половиной миллионам граждан России, а наибольший рост числа невыездных должников отмечен в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.
Временное ограничение на выезд за рубеж в качестве меры воздействия на должников применяется с 2005 года. С того момента число невыездных граждан неизменно растёт.
Постановление о запрете покидать территорию России выносится на полгода при сумме долга от 30 тысяч рублей, а для долгов по алиментам и выплатам компенсаций по возмещению вреда здоровью – от 10 тысяч рублей. Запрет может многократно обновляться до погашения задолженности. В случае возвращения долга, процедура снятия ограничения на выезд может занять несколько месяцев.
По данным Центробанка, задолженность физических лиц перед банковскими организациями составляет более 15 триллионов рублей – это почти половина объёма золотовалютных резервов России.
Ранее сообщалось, что три четверти россиян ежемесячно испытывают нехватку денег до следующей зарплаты.