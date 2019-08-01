Солигорский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы 1.08.2019, 22:43

Следующий соперник солигорчан - итальянский «Торино».

"Шахтер" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы в гостях сыграл вничью с "Эсбьергом" — 0:0. В первом поединке белорусский клуб победил со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд, где встретится с итальянским "Торино", передает pressball.by.

Первый матч пройдет на выезде 8-го августа, ответный в Солигорске — 15 августа.

ЭСБЬЕРГ — ШАХТЕР — 0:0

ЭСБЬЕРГ: Хейбьерг — Аниембе, Остин (к) (Бринк, 62), Транберг, Лауридсен — Серенсен, Парунашвили, Кауко — Рейкьер (Яковенко, 62), Петре, Сойри (Кристенсен, 72).

Запасные: Росенерн, Халсти, Бринх, Эгелунд.

ШАХТЕР: Климович — Матвейчик, Рыбак, Сачивко, Антич — Бурко (Татарков, 77), Сзоке, Эбонг, Баланович (Януш, 83) — Ковалев, Бакай (Хващинский, 87).

Запасные: Чесновский, Вишняков, Ламбулич, Бодул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кауко (11), Сзоке (12), Рейкьер (21), Баланович (44), Петре (54), Сойри (56), Бакай (85), Сзоке (89).

УДАЛЕНИЕ: Сзоке (89).

Первый матч — 0:2.