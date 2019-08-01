Долги растут стабильно Александр Обухович, «БелГазета»

1.08.2019, 22:55

Александр Обухович

Неустойчивость нашей независимости является прямым следствием «белорусской модели».

Конечно, наша власть и результатами своей многолетней деятельности, и многочисленными ляпами в управлении предоставляет благодатную почву для критики. И критикующих более чем достаточно. Но пока вся эта критика касается частностей или несоответствия достигнутых властью результатов заявленным целям. А они могли быть достигнуты?

Не думаю. Подавляющее большинство «целей» были сформулированы под нужды пропаганды, никак не вытекали из логики развития экономики, а для их достижения в стране отсутствовали ресурсы. Достаточно посмотреть на «решения» Всебелорусских собраний или любые другие госпрограммы. Даже когда проект конъюнктурно выглядел привлекательно, за счет несуразно долгих сроков освоения инвестиций итог оказывался провальным. Примерами могут быть и БелАЭС, и деревообработка. И эти «проколы» не случайны. Они - прямое следствие «белорусской модели». Достаточно посмотреть на структуру управления в государстве.

Белорусский правитель горд тем, что выстроил государство Беларусь. Однако сегодняшний системный нажим России показал, что построенная таким образом независимость достаточно эфемерна: число желающих войти Беларусью в состав России у нас в стране растет, как и число уехавших с перспективой навсегда. При выдвижении соответствующих требований Кремлем сопротивляться особо и нечем.

Ничего необычного. Во все времена небольшие государства могли быть независимыми лишь номинально, находясь «под крышей» более сильных соседей. Для нас, правда, есть проблема. Она в том, что ЕС, пока не способный переварить экономики стран ЦВЕ, не горит желанием взвалить на свои плечи еще и проблемы Беларуси. А инкорпорация ее экономики в российскую, и так де-факто почти произошедшая, для нашей страны и бесперспективна, и нежелательна. В том числе из-за несоответствия российской экономической политики нашим потребностям. Но этот тезис требует отдельного разговора.

Неустойчивость нашей независимости является прямым следствием «белорусской модели». Которая в том числе является следствием некоторых мифов 1991г. В частности, подогреваемого тогдашними директорами убеждения, что наши предприятия - замечательные и при получении независимости от Москвы сразу начнут быстро развиваться.

Этот тезис игнорировал как серьезное техническое и технологическое отставание наших предприятий от западных конкурентов, так и значительную роль в производстве специализированных подразделений министерств СССР, которые в небольшой стране заместить было нереально.

В соответствии с этим тезисом усилия власти были сосредоточены почти исключительно на выстраивании госаппарата, а управление предприятиями было доверено директорам. Реальным управлением экономикой в целом не занимался вообще никто, поскольку для управления в ее столь многопрофильной структуре по советским лекалам требовался слишком большой аппарат, непосильный для небольшой страны. Только отсутствие знаний о реальном управлении в СССР позволяет некоторым либералам считать такую организацию управления «совком» и реинкарнацией Госплана. Уж скорее - имитацией управления.

За годы независимости выстроена «вертикаль» власти, система национальной безопасности, на неплохом уровне по постсоветским меркам поддерживалась социальная сфера и инфраструктура (жилье, сети, дороги и прочее). Все это требовало ресурсов на содержание. И немалых.

До 2009г. с учетом российской нефтегазовой подпитки ресурсы удавалось собирать. Правда, за счет изъятия их части из реального сектора. В условиях отсутствия структурных реформ, изъятий (например, через недозаложенную амортизацию, и не только), недофинансирования, даже без учета ляпов в управлении деградация реального сектора стала неизбежной. Что мы с того времени и наблюдаем.

Мировой кризис, кризис/рецессия на российском рынке деградацию только ускорили. Общегосударственные расходы не могут быть очень гибкими. В результате сокращения национального дохода вследствие деградации реального сектора и попыток сохранить уровень общегосударственных расходов возник разрыв, который власть закрывает стабильным ростом долгов. Госпредприятий, банков, государства.

Отсутствие структурных реформ, мер по развитию экономики нивелировать этот разрыв не позволяют. Попытка передать управление экономикой «вертикали» (которая не имеет ни навыков, ни информации для подготовки решений) лишь привела к вспышке коррупции.

Польский экономист Игнацы Сакс в свое время писал, что вывод страны на траекторию развития начинается с того, что определяется часть национального дохода, которую можно пустить на инвестиции. У нас пока накопления отрицательные, в т.ч. за счет недозаложенной амортизации (проедаем капитал) и общего превышения расходов над доходами. А ведь в условиях мирового кризиса для роста производства нужны не только источники инвестиций - нужно еще проработать, куда и сколько можно инвестировать. Россиянам это не удается. В любом случае как подготовительное мероприятие необходимо кардинально сократить госрасходы. У нас пока увеличивают зарплату госаппарату.

Во все времена развитие государства опиралось на меры по росту его экономики. Только он позволял обеспечить рост уровня жизни населения и общегосударственных расходов. Только мы поступили наоборот: выстроили государство с приличным уровнем общегосударственных расходов и теперь пытаемся найти ресурсы для его содержания. Что вряд ли возможно. К тому же в относительно небогатых регионах (и даже странах) инвестиции, необходимые для выведения их на траекторию устойчивого роста, не могут быстро окупиться (обычно это называется «ловушкой бедности»).

Пока задачей правительства является не разработка стратегии развития белорусской экономики, а проблема «вывоза навоза», будем иметь то, что имеем сегодня: шаткие колебания роста вблизи нуля, отток кадров, деградацию промышленного потенциала и социальной сферы, отсутствие перспектив развития страны. Если стратегию удастся просчитать, станет понятно, насколько нужно сокращать госрасходы, что делать с предприятиями, с системой образования и структурой управления. Только ведь доверия к выполненной нашим правительством такой работы немного. Опять НСУР-2030 вылепят.

Александр Обухович, «БелГазета»