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Сербия решила не вступать в НАТО

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  • 10.08.2019, 8:07
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Сербия решила не вступать в НАТО
Александр Вучич

Вучич заявил, что Сербия останется нейтральной страной.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не намерена вступать в НАТО или другие военные союзы.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере за последние годы, мы достигли существенного прогресса», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.


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