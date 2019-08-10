Сербия решила не вступать в НАТО

Сербия решила не вступать в НАТО16
- 10.08.2019, 8:07
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Вучич заявил, что Сербия останется нейтральной страной.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не намерена вступать в НАТО или другие военные союзы.
Об этом сообщает Укринформ.
«Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере за последние годы, мы достигли существенного прогресса», - сказал Вучич.
По его словам, Сербия хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.