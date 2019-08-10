Поставки российского дизтоплива в Украину побили рекорд 4 10.08.2019, 8:40

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Рост российского импорта дизтоплива в страну составил 20,5%.

Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тыс. т, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на данные исследования украинской «Консалтинговой группы А-95».

Отмечается, что рост российского импорта дизтоплива в страну составил 20,5% по сравнению с июлем 2018 года.

При этом проданные Украине 315,4 тыс. т в июле 2019 года стали «рекордным объемом за весь период наблюдений».

18 июля сообщалось, что правительство Украины ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива из России. Тогда представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. По его словам, благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

6 августа Герус заявил, что Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10–15% в сентябре. При этом, по его словам, Мозырский НПЗ в Беларуси в сентябре-октябре увеличит поставки дизтоплива в Украину на 25%, до 250–260 т в месяц. Поставки из Беларуси и Евросоюза помогут Украине компенсировать дефицит дизтоплива из-за прекращения с 1 августа поставок по трубопроводам из России, отметил Герус.