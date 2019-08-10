закрыть
10 августа 2019, суббота, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Брестчане: Не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим будущим

4
  • 10.08.2019, 8:49
  • 1,633
Брестчане: Не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим будущим
ФОто: BELSAT.EU

Активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо в Совмин.

Активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо высокопоставленным чиновникам Беларуси – премьер-министру Сергею Румасу, председателю Совета Республики «национального собрания» Михаилу Мясниковичу и министру промышленности Павлу Утюпину.

Речь в письме идет о нецелесообразности размещения свинцового производства в густонаселенном пригороде Бреста, пишет Брестская газета.

Борцы с заводом аргументируют свою позицию и среди прочего пишут об абсурдности ситуации с санитарно-защитной зоной и указывают на то, что «не была проанализирована предыдущая деятельность Лемешевского В.М., бизнес которого связан со свинцовыми АКБ». 

Активисты обращают внимание и на то, что государственная экологическая экспертиза нового, не имеющего аналогов в РБ, промышленного объекта, была проведена всего за пять рабочих дней без каких-либо замечаний.

«Вы принимаете решения, а нам с ними жить, и мы не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим ближайшим будущим», – говорится в письме.

Активисты просят еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности размещения свинцового производства в жилой зоне пригорода областного центра, «пока еще не поздно».


популярное за неделю

Мнение

Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников