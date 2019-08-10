Брестчане: Не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим будущим 4 10.08.2019, 8:49

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ФОто: BELSAT.EU

Активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо в Совмин.

Активисты борьбы с заводом АКБ направили открытое письмо высокопоставленным чиновникам Беларуси – премьер-министру Сергею Румасу, председателю Совета Республики «национального собрания» Михаилу Мясниковичу и министру промышленности Павлу Утюпину.

Речь в письме идет о нецелесообразности размещения свинцового производства в густонаселенном пригороде Бреста, пишет Брестская газета.

Борцы с заводом аргументируют свою позицию и среди прочего пишут об абсурдности ситуации с санитарно-защитной зоной и указывают на то, что «не была проанализирована предыдущая деятельность Лемешевского В.М., бизнес которого связан со свинцовыми АКБ».

Активисты обращают внимание и на то, что государственная экологическая экспертиза нового, не имеющего аналогов в РБ, промышленного объекта, была проведена всего за пять рабочих дней без каких-либо замечаний.

«Вы принимаете решения, а нам с ними жить, и мы не хотим, чтобы свинцовый Чернобыль стал нашим ближайшим будущим», – говорится в письме.

Активисты просят еще раз рассмотреть вопрос о целесообразности размещения свинцового производства в жилой зоне пригорода областного центра, «пока еще не поздно».