В Израиле показали неопубликованные произведения Франца Кафки 10.08.2019, 10:48

Франц Кафка

В скором времени все произведения Кафки будут выложены для широкой публики в интернете.

В среду Национальная библиотека Израиля представила множество неопубликованных произведений чешского писателя еврейского происхождения Франца Кафки. Это стало результатом сложной юридической битвы за литературное наследие писателя, сообщает Euronews.

Перед смертью в 1924 году Кафка оставил все свои работы своему другу и редактору Максу Броду, дав ему указание сжечь каждую рукопись, не читая ее.

Брод проигнорировал пожелания своего друга и приступил к публикации многих документов, завещанных ему.

Он посмертно опубликовал большинство канонических литературных текстов, связанных с Кафкой, таких как "Испытание" и "Замок".

Автор не был широко известен в свое время, и только часть его работ была опубликована, когда он был жив. Однако благодаря издательским усилиям Брода Кафка стал одним из самых знаменитых писателей 20-го века.

Брод умер в 1968 году, а оставшиеся неопубликованные рукописи хранила его секретарь Эстер Хоффе. Хоффе передала документы своим дочерям Еве Хоффе и Рут Вислер, что вызвало долгую судебную тяжбу между семьей и израильскими властями за права на рукописи.

В конечном итоге Национальная библиотека Израиля получила права на архивы, и судебные слушания закончились в 2016 году. С тех пор она собирает коллекцию из разных мест в Израиле и Германии, а последнюю часть получила всего две недели назад из банковского хранилища в Швейцарии.

Материал, представленный в библиотеке, включает в себя сотни личных писем Броду и другим, три черновых варианта "Подготовка к свадьбе в деревне", тетрадь, в которой он практиковал иврит, и даже рисунки.

"Часть их [рисунков] известна, а другие нет. Возможно, это одна из самых важных вещей... Все произведения Кафки, которые у нас сейчас есть, будут оцифрованы и будут открыты для широкой публики во всем мире", - сказал Стефан Литт, куратор гуманитарных наук в Национальной библиотеке Израиля.

Куратор надеется, что часть коллекции будет доступна в сети к концу 2019 года.