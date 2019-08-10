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«Думал, сыграю Торресом только на приставке»

  • 10.08.2019, 11:08
«Думал, сыграю Торресом только на приставке»
Нино Галович
Фото: tribuna.com

Нино Галович – один из лучших легионеров в истории минского «Динамо».

Выступал за столичный клуб с 2017-го по 2018-й. Был капитаном команды и успел забить 10 мячей, что по меркам защитника немало. После окончания контракта покинул «Динамо»: новое трудовое соглашение ему никто не предложил. В декабре Галович перебрался в японский «Саган Тосу», где играл вместе с Фернандо Торресом. Однако там у хорватского защитника получилось далеко не все. И вот он вновь в Минске, вновь в «Динамо». Правда, пока что только в аренде до конца сезона, пишет «Трибуна».

– Нино, как ты попал в профессиональный футбол?

– В Хорватии практически каждый ребенок играет на улице в футбол. Так и я начал именно с улицы, с «дворового футбола». Делились на маленькие команды и играли. Уже потом я записался в секцию. Как правило, записываются заниматься в тот клуб, который ближе к твоему району.

- Ты пропускал школьные уроки из-за футбола? Чему отдавал свое предпочтение?

– В Хорватии есть элементарная школа – это первые восемь классов. Там все нормально было: учился и ничего не пропускал. А уже в средней школе было сложнее – начались серьезные игры, в том числе и с первой командой. Там уже, конечно, иногда пропускал занятия. Но тренера ходили в школу, смотрели, чем ты занимаешься, все ли в порядке.

- 15-летний подросток в Хорватии – это как? Как ты проводил время в этом возрасте?

– Журналистом не был (смеется). Ну, а если серьезно, то в основном играли с друзьями в различные спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол. Когда был постарше, больше гулял с девушками по городу.

- Ты занимался в академии «Хайдука», однако затем перебрался в стан их главного конкурента «Сплита». Были какие-то угрозы со стороны болельщиков или что-то подобное?

– Нет. Я тогда был молодой, так что ничего не говорили. Каждому человеку, который родился в Сплите, было тяжело играть в «Хайдуке». Мне повезло оказаться в «Сплите». Там было легче попасть в первую команду, да и атмосфера была хорошая. Правда, был у меня один интересный случай. Играли «Хайдук» и «Сплит». Я забил первый гол в карьере – был очень радостным. И тогда фанаты «Хайдука» на меня обиделись, мол, Нино, зачем так праздновал. Но это был мой первый гол в карьере – эмоции.

- Твой дебют во взрослом футболе состоялся в 19 лет. Тогда ты отыграл весь матч против «Вараждины». Какие эмоции испытывал? Помнишь тот матч?

– Конечно! Я знал, что сыграю еще за две недели до матча. Тогда тренер мне сказал: «Нино, я думаю про тебя и про то, чтобы ты сыграл. Видно, что ты хорошо работаешь. Ты профессионал». Уже тогда я понимал, что буду играть. Когда заселились в отель за день до игры, тренер зашел ко мне в номер и сказал: «Завтра играешь с первых минут. Спокойно, без давления. Просто покажи свой максимум». Безусловно, волновался. Но как только прозвучал стартовый свисток, на все забил, мысли были только об игре.

- Последние годы в «Сплите» у тебя получились не гладкими. Вроде как были конфликты с тренерами. Ты хотел уйти и даже согласился на переход в Южную Корею, но руководство клуба тебя в последний момент не отпустило. Потом спортивный арбитраж, долги перед тобой... Как опишешь ту ситуацию?

– Да, было неприятно. Годом ранее я был капитаном команды. Играли в финале Кубка Хорватии и дошли до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы. Я отыграл 44 матча – это очень много. Мной сразу заинтересовались в Италии и Франции. На тот момент мне было 22. Но президент клуба хотел выручить за меня огромные деньги, которые не предлагали. В итоге, он меня так и не отпустил. Естественно, я был недоволен. Подошел к президенту и сказал: «Отпустите меня – это мой шанс уехать в топ-чемпионат. Поверьте, это хорошие деньги и для вас, и для меня».

Но все было бесполезно. Я так и остался в «Сплите». Потом мы поругались – и тренер не ставил меня в стартовый состав, сказав, что я не буду играть из-за этого конфликта. Потом меня отправили в аренду в команду высшей лиги Хорватии – «Славен Белупо». Там, понятное дело, я играл каждый матч. Когда закончилось арендное соглашение, я вернулся в «Сплит». Мне сказали: «Прости – это наша ошибка. Ты будешь играть, и мы вернем тебе капитанскую повязку». Но этого не случилось: зарплаты не было, игровой практики тоже. Появился вариант с Южной Кореей, но и туда меня не пустили! Все – это был конец! Я подал в спортивный арбитраж на клуб. В итоге «Сплит» все выплатил, а я стал свободным агентом.

- Дальше Израиль. Расскажи про «Ашдод».

– В «Ашдоде» все было хорошо и для жизни, и для футбола. Просто начали сезон мы слабо. Кто виноват? Легионеры. Я подошел к руководству клуба, мы обсудили, нужен ли я. Мне не сказали ни «да», ни «нет». В итоге сошлись на том, что будет лучше для всех, если покину команду.

- Как и когда на тебя вышло «Динамо»? Твоя реакция?

– «Динамо» интересовалось мной раньше. Наверное, это лучше, что я перешел в команду именно зимой, потому что это было межсезонье. Легче «влиться» в состав, легче привыкнуть к погоде. Было время, чтобы узнать город. До переезда в Минск звонил Сергей Боровский и говорил: «Нино, мы видим тебя здесь. Ты качественный игрок, который нас точно усилит. Ты нам нужен». Этот факт тоже сказался. Хочу сказать ему большое спасибо за то, что в свое время пригласил меня в «Динамо».

- Какие у тебя были первые впечатления о Беларуси?

– Было очень холодно, по-моему, минус 20, очень темно. Первые дни было не комфортно. Но сейчас привык – все отлично! Я люблю Беларусь и Минск.

- Два замечательных года в бело-синей футболке. Ты был капитаном, немало забил, по меркам защитника, стал одним из лучших легионеров в составе «Динамо». Что тебе запомнилось больше всего?

– Мы были как одна семья, все пацаны были очень хорошими как на поле, так и вне его. Так же в 2017-м мы были в шаге от чемпионства. Это именно те моменты, которые хочется вспоминать.

Фото: tribuna.com

- Декабрь 2018-го. Ты переходишь в «Саган Тосу». Какой урок ты вынес для себя за время, которое ты провел в Японии?

– Честно, я ожидал большего. Нужно всегда работать и становиться лучше. Сейчас все умеют играть футбол. В каждой стране, в каждом чемпионате ты должен показывать свой максимум. Только тогда все будет хорошо и ты сможешь чего-то добиться. Япония – хорошая страна с неплохим чемпионатом. Просто не получилось. Серьезно, я ожидал большего от этого варианта.

- Ты когда-нибудь думал, что сможешь играть в одной команде с Торресом и Куэнкой, а так же сыграть против Вильи  Иньеста?

– Нет. Думал, я могу играть ими и против них только на PlayStation (улыбается). Но это жизнь – всякое бывает.

Фото: tribuna.com

- Давай сравним Японию и Беларусь: инфраструктура, количество болельщиков на стадионе, культура боления и уровень лиг.

- В Японии самый плохой стадион вмещал 14 тысяч – был аншлаг. В Беларуси же, лучшие стадионы у «Динамо» и у «БАТЭ», вмещают они 22 тысячи людей и 13, соответственно. Базы тоже лучше в Японии. Там все новое, модное. Причем у каждого клуба так. Как я уже говорил ранее, в Японии на каждом матче полный стадион, вне зависимости от результатов команды, погоды и дня.

Смотри, в Беларуси только три-четыре команды борются за чемпионство и стабильно показывают хороший футбол. Да и на евроарене у белорусов дела идут не так хорошо: «Динамо» и «Витебск» вылетели в первом раунде квалификации Лиги Европы, а БАТЭ не смог пройти «Русенборг» в Лиге Чемпионов. Теперь осталась ЛЕ, где они и «Шахтер» играют в третьем раунде. В Беларуси хороший уровень футбола, но в Японии все же лучше. Конечно, там больше денег. Они могут купить много хороших игроков. К слову, у Фернандо Торреса была зарплата 7 миллионов евро. Так же там играют Куэнка, Иньеста, Вилья – это показатель уровня лиги. Местные футболисты тоже хорошие: быстрые, маленькие.

В этом нет ничего плохого – это реальность.

- Расскажи, как вернулся в «Динамо»?

– Еще до возвращения в «Динамо» я разговаривал с директором «Саган Тосу» и решал вопрос, что делать дальше: расторгать контракт или идти в аренду. В итоге сошлись на  аренде. Только нужен был вариант куда. Тут и позвонил Сергей Витальевич, предложил вернуться в «Динамо»: «Нино, тебе двери здесь открыты». Долго не думал.

- Если минское «Динамо» захочет тебя выкупить у «Саган Тосу», ты согласишься на полноценное возвращение?

– Наверное, да. Может, «Динамо» и не придется меня выкупать, посмотрим, что будет к декабрю. Я еще раз поговорю с руководством «Сагана», видят ли они меня в клубе. Может быть, расторгнем контракт, тогда «Динамо» нет смысла меня выкупать (улыбается).

- Ты пришел, а номер, который был у тебя раньше, занят. Просил Игоря Шитова отдать? Или может он сам тебе предлагал?

– Нет, не просил. Игорь Шитов – классный пацан, игрок национальной сборной. Пускай он будет у него. Я себе взял 26-й, именно под этим номером я начинал свой футбольный путь.

- Какие цели ставишь перед собой в минском «Динамо»?

– Уже одну цель выполнили – прошли в четвертьфинал Кубка Беларуси. Вторая цель – это попадание в тройку, чтобы в следующем году «Динамо» играло в еврокубках. Будем стараться радовать болельщиков победами.

- Ты уже провел первый официальный матч после возвращения. Как оценишь свою игру?

– В целом, доволен. Хотя, конечно, мог лучше. Я все-таки месяц не играл.

Фото: tribuna.com

- Как ты мог заметить, у «Динамо» вернулся фан-сектор. Согласись, теперь на стадионе совсем другая атмосфера.

– Конечно! Всегда приятнее играть, когда на стадионе есть фанаты. Они гонят команду вперед – мы это чувствуем. Они нам нужны!

- Кстати, о болельщиках. Ты говорил, что тебе очень много писали в инстаграм, поздравляли с возвращением. Может помнишь примерное количество сообщений?

– Не помню, серьезно. Но их было очень много. Еще очень много пишут из Японии: «Возвращайся, мы тебя ждем». Не могу сейчас точно сказать, сколько писало минских, а сколько японских, но реально много. Мне было очень приятно читать все сообщения, а еще более приятно осознавать то, что меня снова рады видеть в «Динамо».

- Твое хобби?

– Кофе и компьютерные игры.

- Твоя мечта детства?

– Не было, жил реальностью.

- Нынешняя мечта?

– Если смог бы сейчас заиграть топ-6 европейском чемпионате, был бы очень доволен.

- Любимый футболист?

– Раньше очень любил смотреть за игрой Алессандро Несты и Фабио Каннаваро.

- Если бы не футбол, то кем бы ты был?

– Экономистом.

- Какой вид спорта ты любишь кроме футбола?

– Баскетбол.

– Три лучших тренера в карьере?

– Сергей Гуренко, Желько Копич, Тончи Башич.

- Лучший футбольный матч, с твоим участием, в жизни?

– Их несколько:

1. «Сплит» – «Торино». Это был раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Тогда мы уступили итальянцам 0:1 по сумме двух матчей.

2. «Динамо» – «Зенит». Домашний матч, где мы победили 4:0.

3. «Витебск» – «Динамо». Последняя игра сезона-2017. Мы тогда победили 1:4 и остались в шаге от чемпионства.

В конце статьи хочется сказать следующее: Нино Галович не только хороший футболист, но и отличный собеседник, открытый, искренний человек.


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