Рейтинг Путина продолжает последовательно пробивать дно 2 10.08.2019, 11:10

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Поддержка российского президента в июле упала до исторического минимума.

Поддержка президента России Владимира Путина среди обычных россиян продолжает неуклонно сваливаться в крутое пике, из которого не будет выхода – так, в этом месяце рейтинг Путина снова "просел". Его поддерживает всего 43% россиян, говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" передает BBC.

Всего 43% россиян поддержали бы Путина, пройди президентские выборы в России в ближайшее воскресенье. Таким образом, поддержка Путина вплотную приблизилась к антирекорду 18-летней давности – в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше 42%.

Также данные исследования свидетельствуют, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом и после 2024 года.

Снижение рейтинга "солнцеликого" эксперты связывают с протестами против выборов в Московскую городскую думу и прогнозируют дальнейшее падение уровня поддержки российского президента.